Niterói: evento foi idealizado por Mark, empresário, palestrante e especialista em visagismo com mais de 20 anos de experiência e mais de 57 mil atendimentos realizados - Divulgação

Niterói: evento foi idealizado por Mark, empresário, palestrante e especialista em visagismo com mais de 20 anos de experiência e mais de 57 mil atendimentos realizadosDivulgação

Publicado 07/04/2026 07:46

Niterói - No dia 25 de abril, o Hotel H Niterói será palco da quarta edição da Imersão Homem de Valor, um dos principais encontros voltados ao desenvolvimento do posicionamento masculino, liderança e construção de valor percebido no estado do Rio de Janeiro.

Idealizado por Mark, empresário, palestrante e especialista em visagismo com mais de 20 anos de experiência e mais de 57 mil atendimentos realizados, o evento nasce a partir de uma observação recorrente: a dificuldade de homens em serem reconhecidos, valorizados e respeitados, mesmo possuindo competência técnica e potencial.

A imersão propõe uma abordagem estratégica baseada no conceito de “reengenharia de valor percebido”, que integra imagem, posicionamento, conexões e ambiente como pilares fundamentais para ascensão pessoal e profissional. O objetivo é claro: reposicionar o participante em níveis mais altos de percepção social, ampliando suas oportunidades, autoridade e resultados. Com duração de 12 horas, das 8h às 20h, o evento reúne empresários, executivos e profissionais em um ambiente intencionalmente estruturado para gerar conexões de alto nível, acesso a novas mesas e exposição a conteúdos práticos ministrados por especialistas com resultados comprovados nas áreas de negócios, comportamento, finanças e liderança.

Mais do que um treinamento, a Imersão Homem de Valor se consolida como um movimento que desafia homens a romperem com padrões medianos, assumirem protagonismo e construírem uma trajetória baseada em clareza, posicionamento e respeito — dentro de casa e no mercado. As vagas são limitadas, e as inscrições estão disponíveis por meio dos canais oficiais do projeto.



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