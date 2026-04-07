Niterói: Heal conta com 35 leitos de UTI, e é referência em atendimento de emergência e maternidade de alto risco - Divulgação

Niterói: Heal conta com 35 leitos de UTI, e é referência em atendimento de emergência e maternidade de alto riscoDivulgação

Publicado 07/04/2026 08:16

Niterói - O Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, recebeu a certificação UTI Top Performer 2026, novamente sendo o único hospital público de Niterói a ganhar o título. O prêmio é concedido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib).

A certificação é concedida com base na excelência dos serviços prestados, analisada por meio das Matrizes de Eficiência geradas pelo sistema da empresa Epimed Solutions. A avaliação considera o desempenho referente a 2025, em parceria com o Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP).

O diretor geral do Heal Dr. Dilson Pereira, comemorou a certificação. "Essa conquista reflete o compromisso diário de toda a equipe multiprofissional, que atua com dedicação, responsabilidade e foco em resultados. Parabenizo todos os profissionais envolvidos por mais essa importante conquista, que reforça a qualidade do cuidado oferecido aos nossos pacientes", finalizou.

O Heal conta com 35 leitos de UTI, e é referência em atendimento de emergência e maternidade de alto risco na Região Metropolitana II. Os pacientes têm suporte integral de uma equipe multidisciplinar composta, por exemplo, por médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, entre outras especialidades, o que garante cuidado completo.

