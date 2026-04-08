Niterói: campeonato coloca a cidade no circuito de uma das mais importantes etapas da modalidade na América Latina em 2026Damares Farias
Niterói fortalece ciclismo ao sediar etapa internacional de downhill no Parque da Cidade
Competição da Union Cycliste Internationale (UCI) reúne atletas entre os dias 10 e 12 de abril
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Câmeras do CISP e ShotSpotter auxiliam na prisão de suspeitos de envolvimento em latrocínio
Tecnologia colaborou para resposta rápida das forças policiais após a ocorrência
UTI do Hospital Azevedo Lima recebe certificação de excelência em 2026
certificação é concedida com base na excelência dos serviços prestados, analisada por meio das Matrizes de Eficiência geradas pelo sistema da empresa Epimed Solutions
Niterói amplia climatização para as creches comunitárias
19 creches comunitárias serão contempladas, passando a contar com o mesmo padrão de climatização já garantido nas unidades da Rede Municipal de Educação
Projeto comunitário criado por professora no Morro do Palácio vence Prêmio Periferia Viva do Ministério das Cidades
Iniciativa popular criada em Niterói ganha reconhecimento nacional por combate à defasagem escolar e atuação no território
Evento Imersão Homem de Valor chega à 4ª edição em Niterói
Idealizado por Mark, empresário, palestrante e especialista em visagismo com mais de 20 anos de experiência, evento propõe reengenharia do posicionamento masculino
Centros de futevôlei viram espaços de convivência e qualidade de vida
CTRO39, na Praia de Piratininga, reúne alunos de diferentes idades e inspira histórias como a de mãe e filha que treinam e competem juntas; iniciativa promove a 4ª edição do Circuito Oceânico de Futevôlei no dia 12 de abril
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