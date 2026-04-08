Niterói: articulação selou uma parceria inédita entre as organizações, ampliando a integração entre cidades da América do Sul, América Central e Caribe - Divulgação

Niterói: articulação selou uma parceria inédita entre as organizações, ampliando a integração entre cidades da América do Sul, América Central e CaribeDivulgação

Publicado 08/04/2026 12:47

Niterói – O prefeito de Niterói e presidente da rede Mercocidades, Rodrigo Neves, assinou, nesta terça-feira (07), no Equador, um acordo estratégico e histórico entre as duas entidades municipalistas da América Latina: Mercocidades e a Federação Latino-Americana de Cidades, Municípios e Associações de Governos Locais (Flacma).

A articulação selou uma parceria inédita entre as organizações, ampliando a integração entre cidades da América do Sul, América Central e Caribe e reforçando um movimento crescente: o protagonismo dos municípios nas discussões globais. A assinatura aconteceu na cidade de Cuenca, cujo prefeito é o presidente da Flacma, Cristian Zamora.

Tradicionalmente concentradas entre países, as agendas internacionais — como mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável — têm contado, cada vez mais, com a participação direta das cidades, onde as políticas públicas efetivamente acontecem.

“É uma grande honra representar a Mercocidades neste momento histórico, em que firmamos um acordo de profundo significado para a América Latina. Pela primeira vez, duas organizações com mais de 30 anos de trajetória se unem formalmente para fortalecer o movimento municipalista, em um gesto que sinaliza claramente nossa disposição de atuar juntos diante dos desafios das nossas cidades. Em um cenário global marcado por ameaças à democracia e ao diálogo, essa união reforça o papel das cidades como espaços de cooperação, desenvolvimento e proximidade com as pessoas. Ao mesmo tempo, abre novas oportunidades de articulação internacional e acesso a investimentos, que serão fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população em áreas como saúde, educação, segurança e desenvolvimento urbano em toda a região”, destaca Rodrigo Neves.

A cooperação entre as duas organizações fortalece a América Latina, estrategicamente e economicamente, no âmbito do acordo firmado em janeiro entre o Mercosul e a União Europeia, criando uma das maiores zonas de livre comércio do mundo.

“Estamos dando um passo histórico ao construir uma unidade real do municipalismo latino-americano, algo que nunca havia sido alcançado em nível político. A partir de Cuenca, queremos que nasça uma luz de esperança e de integração para os nossos povos, porque é nas cidades que os problemas se apresentam de forma mais concreta e é nelas que precisamos estar mais próximos das pessoas para resolvê-los. Essa união responde a uma demanda antiga da comunidade internacional e abre caminho não apenas para o fortalecimento da democracia e da cooperação entre os países, mas também para avançarmos, de forma prática, no acesso a recursos e oportunidades para o desenvolvimento. Selamos hoje um pacto com visão de futuro, baseado no trabalho conjunto e na superação de diferenças, com o compromisso de construir uma América Latina mais integrada, forte e capaz de gerar resultados reais para a população”, disse Cristian Zamora, prefeito de Cuenca.