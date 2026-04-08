Niterói: Som Doce da Grota vai se apresentar gratuitamente no Solar do Jambeiro - Divulgação

Niterói: Som Doce da Grota vai se apresentar gratuitamente no Solar do JambeiroDivulgação

Publicado 08/04/2026 09:52

Niterói - O grupo Som Doce da Grota realiza um concerto especial no próximo dia 12 de abril (domingo), às 11h, no Solar do Jambeiro, um dos espaços culturais mais tradicionais da cidade.

Reconhecido por seu trabalho de formação musical e inclusão social, o Som Doce da Grota reúne jovens músicos em apresentações que transitam pelo repertório da música de concerto e da música brasileira, promovendo acesso à cultura e valorização artística.

O concerto propõe ao público uma experiência sensível e envolvente, destacando o talento dos integrantes do projeto e sua trajetória de transformação por meio da música. A apresentação integra a programação cultural do Solar do Jambeiro, espaço que vem consolidando sua atuação como polo de difusão artística na cidade.



Sobre o Som Doce da Grota



O Som Doce da Grota é um conjunto de Flautas doces, formado pelos alunos mais adiantados do Espaço Cultural da Grota (ECG). O grupo se dedica ao repertório para flauta doce dos períodos renascentista e barroco com incursões na música contemporânea e na música brasileira escrita para flauta doce. Formado em 2018 a partir do interesse de alguns alunos que desejaram se aprofundar no estudo do instrumento, o conjunto tem se apresentado em diversos locais da cidade de Niterói, além de outras cidades tais como Nova Friburgo e Rio de Janeiro e Uberlândia. Em 2023 e 2025 o conjunto se apresentou presencialmente em Boston nos eventos Recorder Relay e Recorder Beyond Borders no Boston Early Music Festival. Em 2024 o grupo participou do 1o Encontro Presencial 2024 de Flautistas Doces da América Latina em Colonia Del Sacramento no Uruguai. No dia 05 de outubro no Solar do Jambeiro será apresentada a terceira edição do concerto intitulado “Do Barroco ao Barraco”. O concerto teve sua estreia em 2017 pela Orquestra da Grota no Espaço Cultural BNDES e está no fazer musical dos grupos artísticos do ECG desde então. Em sua segunda apresentação com o grupo Som Doce da Grota, “Do Barroco ao Barraco” se traduz na versatilidade e demonstra que considerados “antigos” podem tocar diversos tipos de repertórios. No concerto são executadas peças do período Barroco europeu, passando por obras do período colonial brasileiro e por fim são executadas canções que estão no cotidiano popular brasileiro.



SERVIÇO



Evento: Concerto Som Doce da Grota

Data: 12 de abril

Horário: 11 horas

Duração: 60 min;

Ingresso: Gratuito

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: R. Pres. Domiciano, 195 - Ingá, Niterói