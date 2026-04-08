Railson Barboza: escritor vai realizar curso de extensão na Faculdade Universo sobre o fascismo - Divulgação

Railson Barboza: escritor vai realizar curso de extensão na Faculdade Universo sobre o fascismoDivulgação

Publicado 08/04/2026 10:05

Niterói - Nos dias 08, 15, 22 e 29 de Julho, o Professor Railson Barboza, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói e imortal da Academia Fluminense de Letras, ministrará o curso “As Faces do Fascismo: história, simbologia e significados”, na Faculdade Universo - Campus Niterói.

O pesquisador, que já assinou diversos artigos sobre o tema na versão brasileira do jornal Le Monde Diplomatique, do qual escreve desde 2022, tem por objetivo desmistificar alguns pontos do assunto e levantar questões sobre a ideologia. A partir do estudo sobre o surgimento do fascismo, seus intelectuais e personalidades de destaque, será proposta uma profunda imersão nas simbologias - discursos, representações artísticas e ideologia - ocultas. Em dezembro de 2025, o acadêmico defendeu sua tese de doutorado destacando pontos que correlacionam a ideologia fascista e o racismo religioso, em especial na Igreja Católica.



“O fascismo é multifacetado: autoritário, anti-democrático, personalista e simbólico. Ele se utiliza de diversos instrumentos de comunicação no intuito de manipular e controlar a massa, seja através de um culto à tradição ou de uma problematização contínua dos dias atuais. Mussolini foi, em sua juventude, um

jornalista socialista engajado, que sabia controlar através das palavras e da narrativa a opinião pública. Essas artimanhas foram aprimoradas com o tempo. Isso nos faz compreender o motivo pelo qual sua impostação vocal e seu discurso foram tão cativantes para uma grande parcela da população italiana”, afirma Railson Barboza.

Em um ano marcado por eleições nacionais, muitos candidatos reproduzem, consciente ou inconscientemente, um modus operandi similar ao que foi apresentado no início do século passado pelo fascismo. Na visão de Barboza, o desconhecimento teórico, a mera reprodução de “jargões” nas falas e um personalismo desenfreado contribuem grandemente na perpetuação dessa ideologia.



“Se faz fundamental o estudo do fascismo enquanto um mecanismo de dominação. A utilização intensa da violência como instrumento de controle psicológico, físico e político vislumbra criar um caos, capaz de pôr em dúvida a efetividade da própria democracia. Ou seja, se a democracia não é efetiva, devemos aniquilá-la. Por isso, entender quais discursos foram utilizados, quais mecanismos de propagandas adotados, são tão fundamentais. Esses discursos ganham novas roupagens nos dias atuais, mas permanecem essencialmente

fascistas”, discorre o acadêmico.



O curso de extensão terá quatro módulos:



1) “‘O que é o Fascismo?’ - Conceito e apelo à tradição da Roma Antiga”;

2) “Simbologia Fascista - Exaltação por intermédio da arte e da música”;

3) “‘O Homem da Providência’ - do jovem socialista ao Duce fascista”;

4) “A queda do regime e a permanência da ideologia”.

O curso contará com o apoio de diversas instituições, além da própria Universo: o grupo de pesquisa LASSAL, da Universidade Federal Fluminense, da Editora Uaná, além dos já mencionados Instituto Histórico e Geográfico de Niterói e Academia Fluminense de Letras - academia de letras oficial do Estado do Rio de Janeiro.



Ainda há um livro, em fase de editoração, que será publicado até o final de 2026 por Railson Barboza, intitulado “Fascismo: uma história”. O autor contará, de forma didática e linear, o surgimento e queda do regime na Itália. As inscrições pro curso “As faces do Fascismo” começarão em maio.