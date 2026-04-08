Railson Barboza: escritor vai realizar curso de extensão na Faculdade Universo sobre o fascismoDivulgação
“O fascismo é multifacetado: autoritário, anti-democrático, personalista e simbólico. Ele se utiliza de diversos instrumentos de comunicação no intuito de manipular e controlar a massa, seja através de um culto à tradição ou de uma problematização contínua dos dias atuais. Mussolini foi, em sua juventude, um
jornalista socialista engajado, que sabia controlar através das palavras e da narrativa a opinião pública. Essas artimanhas foram aprimoradas com o tempo. Isso nos faz compreender o motivo pelo qual sua impostação vocal e seu discurso foram tão cativantes para uma grande parcela da população italiana”, afirma Railson Barboza.
“Se faz fundamental o estudo do fascismo enquanto um mecanismo de dominação. A utilização intensa da violência como instrumento de controle psicológico, físico e político vislumbra criar um caos, capaz de pôr em dúvida a efetividade da própria democracia. Ou seja, se a democracia não é efetiva, devemos aniquilá-la. Por isso, entender quais discursos foram utilizados, quais mecanismos de propagandas adotados, são tão fundamentais. Esses discursos ganham novas roupagens nos dias atuais, mas permanecem essencialmente
fascistas”, discorre o acadêmico.
O curso de extensão terá quatro módulos:
2) “Simbologia Fascista - Exaltação por intermédio da arte e da música”;
3) “‘O Homem da Providência’ - do jovem socialista ao Duce fascista”;
4) “A queda do regime e a permanência da ideologia”.
Ainda há um livro, em fase de editoração, que será publicado até o final de 2026 por Railson Barboza, intitulado “Fascismo: uma história”. O autor contará, de forma didática e linear, o surgimento e queda do regime na Itália. As inscrições pro curso “As faces do Fascismo” começarão em maio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.