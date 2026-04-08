Niterói: ação, além de ser um passeio turístico pelas paisagens naturais da cidade, promove a inclusão, pois utiliza o equipamento cadeira 'Julietti'Divulgação
Neltur com mais uma programação do Niterói Ecotur Sem Barreiras
Projeto é realizado pela Prefeitura, através da Niterói Empresa de Lazer e Turismo, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o Clube Niteroiense de Montanhismo
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Curso gratuito de cinema abre vagas para jovens periféricos em Niterói
O Filme Possível oferece formação audiovisual e produção de curta-metragem para jovens de 16 a 25 anos em dois territórios da cidade
Procuradoria Geral de Niterói participa de encontro no Tribunal de Justiça do Estado
Objetivo é fortalecer o diálogo institucional entre estado e municípios
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Mostra tem apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Rodrigo Neves articula acordo internacional entre cidades latino-americanas no Equador
Acordo reforça protagonismo dos municípios nas discussões globais
Escritor e Acadêmico Railson Barboza ministra curso sobre o fascismo
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