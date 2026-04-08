Niterói: ação, além de ser um passeio turístico pelas paisagens naturais da cidade, promove a inclusão, pois utiliza o equipamento cadeira 'Julietti' - Divulgação

Niterói: ação, além de ser um passeio turístico pelas paisagens naturais da cidade, promove a inclusão, pois utiliza o equipamento cadeira 'Julietti'Divulgação

Publicado 08/04/2026 13:02

Niterói - O Projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras, que atende pessoas com deficiência, já recomeça pela trilha Caminhos de Darwin, no Engenho do Mato , nesta sexta-feira (10). As próximas edições serão: a trilha dos Platôs (18) e na trilha do Morro das Andorinhas (24), em Itaipu.

O Niterói Ecotur Sem Barreiras, além de ser um passeio turístico pelas paisagens naturais da cidade, promove a inclusão, pois utiliza o equipamento cadeira 'Julietti', que possibilita a participação de um PCD (Pessoa com deficiência) a cada edição. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas acessando o link visit.niteroi.br/niteroiecotur.

O projeto é realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o Clube Niteroiense de Montanhismo.

Roteiro completo de Abril

Dia 10 (Sexta-feira) – Trilhas Caminho de Darwin, no Engenho do Mato. Ponto de encontro, às 8h, no Parque Rural do Engenho do Mato, Niterói

Dia 18 (Sábado), a trilha dos Platôs, no Parque da Cidade. Ponto de encontro, às 8h, na sede da Guarda Ambiental do Parque, no Morro da Viração.

Dia 24 (Sexta-feira), a trilha será a do Morro das Andorinhas. Ponto de encontro, às 8h, no final da Rua da Amizade, Itaipu.