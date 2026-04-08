Niterói: encontro celebra a diversidade dos blocos de rua e suas diferentes linguagens musicaisRenato Campos
O encontro celebra a diversidade dos blocos de rua e suas diferentes linguagens musicais, trazendo ao público uma experiência que mistura performance, cortejo e show ao vivo. A proposta do evento é valorizar a cultura do carnaval de rua, fortalecendo a ocupação cultural dos espaços urbanos e incentivando a participação popular.
O Encontro de Blocos se consolida como um espaço de celebração da cultura popular, reunindo diferentes blocos e coletivos em apresentações que destacam a potência artística do carnaval fora de época.
Serviço
Encontro de Blocos
Atrações: Sinfônica Ambulante convida o Bloco Exagerado
Dia: 12/04/2026
Horário: de 9h às 12hs
Local: Campo do São Bento
Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, 3 - Icaraí
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.