Niterói: encontro celebra a diversidade dos blocos de rua e suas diferentes linguagens musicaisRenato Campos

Niterói - O projeto Encontro de Blocos promove mais uma edição especial reunindo dois importantes representantes da cena carnavalesca contemporânea: a Sinfônica Ambulante e o Bloco Exagerado.
O encontro celebra a diversidade dos blocos de rua e suas diferentes linguagens musicais, trazendo ao público uma experiência que mistura performance, cortejo e show ao vivo. A proposta do evento é valorizar a cultura do carnaval de rua, fortalecendo a ocupação cultural dos espaços urbanos e incentivando a participação popular.
A Sinfônica Ambulante, conhecida por suas apresentações vibrantes e arranjos que dialogam com o universo das fanfarras modernas, apresenta um repertório que vai do pop ao tradicional, sempre com forte presença cênica e interação com o público.
Já o Bloco Exagerado traz sua identidade marcada pelo repertório afetivo e irreverente, inspirado na obra de Cazuza, além de outras referências da música brasileira que atravessam gerações.
O Encontro de Blocos se consolida como um espaço de celebração da cultura popular, reunindo diferentes blocos e coletivos em apresentações que destacam a potência artística do carnaval fora de época.

Serviço

Encontro de Blocos
Atrações: Sinfônica Ambulante convida o Bloco Exagerado
Dia: 12/04/2026
Horário: de 9h às 12hs
Local: Campo do São Bento
Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, 3 - Icaraí