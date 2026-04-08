Niterói: Edu Krieger e Natalia Voss apresentam o espetáculo Versos e Versões - a Vida em Paródias - Divulgação

Niterói: Edu Krieger e Natalia Voss apresentam o espetáculo Versos e Versões - a Vida em ParódiasDivulgação

Publicado 08/04/2026 13:15

Niterói - Na sexta-feira, 10 de abril, às 20h, a Sala Nelson Pereira dos Santos recebe o espetáculo "Versos e Versões - a Vida em Paródias" em que Edu Krieger e Natalia Voss cantam paródias de sucessos da MPB e do pop brasileiro.

Sempre de um jeito engraçado, fazendo a gente soltar aquelas gargalhadas, o espetáculo traz assuntos cotidianos, como o dia-a-dia de um casal com filhos, o trabalho em home office, a inteligência artificial, as séries de TV, o negacionismo, a homofobia, o machismo, o racismo, o cancelamento nas redes, o conflito entre gerações, entre outros temas, e, obviamente, um pouco de política.

O repertório, por sua vez, foi escolhido com muito critério, "baseado em canções que a gente ama", como pondera Krieger. Destaque para sucessos da MPB, como "Canto de Ossanha" (Baden Powell e Vinícius de Moraes), "Palco" (Gilberto Gil), "Reconvexo" (Caetano Veloso), "Sapato Velho" (Cláudio Nucci, Mu Carvalho e Paulinho Tapajós) e "Meu Caro Amigo" (Chico Buarque e Francis Hime); do pagode, como "Essa tal liberdade" (Paulo Sérgio Valle e Chico Roque); e do pop, como "Eu também quero beijar" (Fausto Nilo, Moraes Moreira e Pepeu Gomes), entre outras surpresas. O show tem um caráter mutante, e, a cada nova apresentação, surgirá uma nova paródia, abordando um assunto quente da semana.

Edu conta que começou a escrever paródias em 2017, quando atuava como roteirista dos programas humorísticos "Zorra" e "Tá no ar", da TV Globo. "Em 2020 veio a pandemia e os programas pararam, mas continuei a fazer paródias e a postar em minhas redes sociais. O compartilhamento foi grande, mas quando eu e Natalia postamos nossa primeira paródia juntos, o algoritmo pirou!", relembra o compositor e roteirista. "A partir daí, percebemos que uma possibilidade artística se abria. O engajamento foi aumentando cada vez mais e o público que nos acompanha passou a pedir esse show. Agora, finalmente, sentimos que é o momento de levar esse trabalho para os palcos", explica.

A dupla está acompanhada de Camila Voss nas percussões e Daniel Bessa nos teclados. Edu Krieger também toca violão de sete cordas e Natalia Voss, pandeiro.



Ficha técnica



Direção geral, roteiro e vozes – Edu Krieger e Natalia Voss

Teclados – Daniel Bessa

Percussão – Camila Voss

Concepção de luz – Katia Barreto

Produção – Fernando Gasparini (Hajalume Produções)



Serviço



Edu Krieger e Natalia Voss | Versos e Versões - a Vida em Paródias

Data: Sexta-feira, 10 de abril de 2026

Horário: 20h

Duração: 90min

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: R$90 (inteira)

Vendas na Bilheteria da Sala ou no site Fever

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Avenida Visconde do Rio Branco, nº 880, Niterói