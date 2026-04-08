Niterói: ação contou com a participação da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), da Guarda Municipal e de policiais do 12º Batalhão Divulgação
Niterói abre o mês com mais de 160 motos abordadas em ação de fiscalização
Nittrans comandou ação, que também teve participação da Secretaria de Ordem Pública, da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito
Niterói abre o mês com mais de 160 motos abordadas em ação de fiscalização
Nittrans comandou ação, que também teve participação da Secretaria de Ordem Pública, da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito
Sala Nelson leva contos e cantigas para a Sessão Azul
cenário é formado por adereços que fazem o arremate dos figurinos, para as transformações da peça
Afonso Padilha leva o stand-up Como Nossos Pais à Sala Nelson
Com seu humor observacional característico, o comediante transforma inseguranças, frustrações e dilemas da vida adulta em risadas imediatas
Edu Krieger e Natalia Voss levam suas paródias à Sala Nelson
Espetáculo traz assuntos cotidianos, como o dia-a-dia de um casal com filhos, o trabalho em home office e a inteligência artificial
Solar do Jambeiro recebe sarau literário e sessão de autógrafos
Evento propõe uma experiência intimista e acolhedora, com leituras de textos, apresentações e interação direta entre escritores e plateia
Projeto Encontro de Blocos recebe Sinfônica Ambulante e Bloco Exagerado
Encontro celebra a diversidade dos blocos de rua e suas diferentes linguagens musicais
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