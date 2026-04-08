Niterói: Com seu humor observacional característico, o comediante transforma inseguranças, frustrações e dilemas da vida adulta em risadas imediatas - Divulgação

Niterói: Com seu humor observacional característico, o comediante transforma inseguranças, frustrações e dilemas da vida adulta em risadas imediatasDivulgação

Publicado 08/04/2026 13:17

Niterói - Como parte do projeto 'Noites de Humor', a Sala Nelson Pereira dos Santos recebe no sábado, 11 de abril, às 20h, o espetáculo "Como nossos Pais", do humorista Afonso Padilha.



Afonso Padilha chega aos palcos com seu novo show de stand-up, trazendo um olhar afiado, sincero e hilário sobre um sentimento que une toda uma geração: a sensação de que ninguém ensinou a gente a ser adulto.

No espetáculo, Afonso parte de questões universais e extremamente atuais - por que nossos pais pareciam saber tudo, enquanto a gente mal sabe pagar um boleto? Ter filhos é sonho ou desespero? E, afinal, em que momento era pra começar a ter dinheiro?



Com seu humor observacional característico, o comediante transforma inseguranças, frustrações e dilemas da vida adulta em risadas imediatas, criando uma identificação instantânea com o público. O show aborda a pressão de "dar certo", as expectativas da sociedade, a instabilidade financeira e a eterna sensação de estar sempre atrasado na vida.



Sem respostas prontas, mas com muitas piadas certeiras, Afonso Padilha prova que crescer não significa saber o que está fazendo - e que rir disso tudo talvez seja a melhor forma de sobreviver à fase adulta.

Um show para quem já é adulto... mas ainda está tentando entender como isso funciona.



Serviço



Afonso Padilha - Como nossos Pais

Data: Sábado, 11 de abril de 2026

Horário: 20h | Sessão Extra 18h

Duração: 90min

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: R$120 (inteira) e Ingresso Solidário (com 1kg de alimento não perecível) R$80,00

Vendas na Bilheteria da Sala ou no site Fever

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Avenida Visconde do Rio Branco, nº 880, Niterói