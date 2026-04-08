Niterói: espetáculo é uma viagem ao imaginário infantil e leva a todos a viajar na alegria e na imaginação - Divulgação

Niterói: espetáculo é uma viagem ao imaginário infantil e leva a todos a viajar na alegria e na imaginaçãoDivulgação

Publicado 08/04/2026 13:21

Niterói - Como parte do projeto 'Sessão Azul', a Lobianco Produções leva para o palco da Sala Nelson Pereira dos Santos, no domingo, 12 de abril, às 16h, o espetáculo, "Era uma vez ... contos e cantigas", um musical lúdico, onde três velhinhos, revisitam a sua infância, através das canções de roda e do cancioneiro popular.

Eles contam as histórias de suas infâncias, e se vestem dos personagens cantados. Como o 'cravo e a rosa', 'o sapo não lava o pé', entre outros. O cenário é formado por adereços que fazem o arremate dos figurinos, para as transformações. Muita música, muita cor e muita alegria. Os nossos velhinhos, Veve, Vivi e Vavá, são também divertidos e engraçados, dançam e cantam.

O espetáculo é uma viagem ao imaginário infantil e leva a todos a viajar na alegria e na imaginação. O espetáculo conta com uma intérprete de libras, luzes mais baixas e acesas, som audível, porém mais baixo, liberdade para de movimentação e expressão da plateia.



Serviço



Sessão Azul "Era uma vez contos e cantigas"

Data: Domingo, 12 de abril de 2026

Horário: 16h

Duração: 50min

Classificação indicativa: Livre

Entrada Gratuita: Retirada de ingressos na bilheteria do teatro, 1h antes do início do espetáculo.

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Avenida Visconde do Rio Branco, nº 880, Niterói

