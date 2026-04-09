Niterói: evento vai acontecer no próximo domingo, em Camboinhas - Ana Luiza Fotografia

Niterói: evento vai acontecer no próximo domingo, em CamboinhasAna Luiza Fotografia

Publicado 09/04/2026 09:33 | Atualizado 09/04/2026 09:34

Niterói - O bairro de Camboinhas recebe, neste domingo, 12, a 6ª edição da Corrida e Caminhada do Coração com percursos de 5 e 10 km para Corrida e Caminhada de 2,5km. O evento tem parceria com o Centro de Exercícios Seacor.

As inscrições terminam nesta quinta-feira, 9, e podem ser feitas pelo Ticket Sports , e os kits serão retirados na sexta-feira, 10, e no sábado, 11, na loja Track & Field no Shopping Itaipu Multicenter entre 12h e 20h na sexta e 12h e 18h no sábado.

A disputa é mais do que uma prova, mas sim um evento voltado para a saúde, prevenção e qualidade de vida. Uma experiência pensada para quem deseja se movimentar, cuidar do coração e celebrar hábitos saudáveis.

"O evento tem como principal objetivo incentivar a prática de atividade física e conscientizar a população sobre a importância da prevenção das doenças, principalmente as cardiovasculares. Ele foi idealizado pelo Centro de Exercícios Seacor, que tem foco em reabilitação cardíaca. A ideia é estimular a prática de atividade física e incentivar um estilo de vida saudável. O nome do evento reforça essa mensagem de cuidado e prevenção", disse Fabrício Nascimento, organizador da prova. O dia terá, além da prova, uma Blitz da Saúde com aferição de pressão e glicose. As largadas ocorrem no estacionamento do TioSam a partir das 7h nos 10km, 7h15 nos 5km e 7h30 na Caminhada de 2,5km.

A 6ª edição da Corrida e Caminhada do Coração tem os patrocínios do Centro de Exercícios Seacor, do Niterói D´Or Hospital, Morales Laboratório, AçoGym Academia Gratuita, Água mineral L´Áqua, Pai&Filhos Mudanças, Nutren Senior, BYD | Dinisa, CONVIVA Engenharia, Drogarias Tamoio e Apsen