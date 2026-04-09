Niterói: um dos maiores encontros do setor no estado, o evento reúne espaços dedicados ao artesanato, moda, decoração, gastronomia e cultura, além de oficinas técnicas e atividades voltadas à capacitação profissional - Divulgação

Niterói: um dos maiores encontros do setor no estado, o evento reúne espaços dedicados ao artesanato, moda, decoração, gastronomia e cultura, além de oficinas técnicas e atividades voltadas à capacitação profissionalDivulgação

Publicado 09/04/2026 11:46

Niterói – A Prefeitura está participando da 18ª edição da Feira Rio Artes Manuais, um dos principais eventos voltados à capacitação e à geração de negócios no setor da economia criativa do estado do Rio de Janeiro. A feira acontece de 8 a 12 de abril, no Expo Mag, na Cidade Nova, reunindo artesãos, empreendedores, expositores e profissionais das áreas de artesanato, moda, decoração, gastronomia e empreendedorismo. O objetivo é atrair cada vez mais investidores, gerar negócios, fomentar o turismo e alavancar a economia do município.

Com um stand institucional organizado pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), a Prefeitura apresenta iniciativas que valorizam o artesanato local e incentivam o empreendedorismo criativo, ampliando as oportunidades de geração de renda para produtores e pequenos negócios da cidade. O stand conta também, além do turismo, com a participação da Secretaria Municipal da Mulher, da Secretaria Municipal das Culturas, por meio da Casa do Artesão, e da Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária, por meio do programa Circuito Arariboia.

O presidente da Neltur, André Bento, destaca que a presença no evento tem como objetivo fortalecer a economia criativa de Niterói, ampliando a visibilidade da produção artesanal da cidade e criando novas possibilidades de negócios para empreendedores locais. A feira é considerada uma importante vitrine para o setor, reunindo expositores de diferentes regiões e promovendo a troca de experiências, parcerias comerciais e acesso a novas técnicas e tendências de mercado. “A Neltur vem participando de diversas feiras importantes no Brasil e também no exterior para divulgar Niterói como destino turístico. Esse tipo de evento amplia a visibilidade da cidade, atrai visitantes, movimenta a economia e ajuda a levar o nome de Niterói para novos públicos”, afirmou.

A Neltur também participa da ação promovendo os atrativos turísticos da cidade. Monitores bilíngues recebem visitantes e apresentam roteiros e pontos turísticos de Niterói, além de distribuir material informativo sobre a cidade. No espaço, uma roleta interativa convida o público a participar de uma dinâmica que oferece brindes inspirados em pontos turísticos locais, reforçando a identidade cultural do município.

Durante o evento, o estande da Prefeitura apresenta ao público peças produzidas por artesãos da cidade e promove atividades voltadas à valorização da cultura local. Oficinas organizadas pela Casa do Artesão também fazem parte da programação, incentivando a capacitação e a difusão de técnicas artesanais.

A abertura da feira contou também com a presença de Fernanda Neves, gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, que representou o município no evento e destacou a importância de iniciativas voltadas à economia criativa e ao fortalecimento do artesanato.

“A participação de Niterói em eventos como a Rio Artes é uma oportunidade de valorizar o trabalho dos artesãos, incentivar o empreendedorismo e ampliar a geração de renda para muitas famílias. A economia criativa tem um papel importante no desenvolvimento social e cultural da cidade”, ressaltou Fernanda.

Considerado um dos maiores encontros do setor no estado, o evento reúne espaços dedicados ao artesanato, moda, decoração, gastronomia e cultura, além de oficinas técnicas e atividades voltadas à capacitação profissional. Mais informações podem ser obtidas em www.feirarioartes.com.br.

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