Niterói: A quantia não representa custo adicional, sendo abatida do imposto a pagar ou somada à restituição - Lucas Benevides

Niterói: A quantia não representa custo adicional, sendo abatida do imposto a pagar ou somada à restituiçãoLucas Benevides

Publicado 09/04/2026 16:10 | Atualizado 09/04/2026 16:10

Niterói - Uma escolha simples pode fazer uma grande diferença na vida de muitos idosos em Niterói. O Fundo de Defesa e Direitos da Pessoa Idosa (Fundepi) é um importante instrumento para transformar parte do Imposto de Renda devido — e também doações voluntárias — em ações concretas de proteção, inclusão e qualidade de vida para a população idosa do município.

“O Fundepi é um instrumento essencial para fortalecer a política de atenção à pessoa idosa em Niterói. A partir dessas contribuições, conseguimos apoiar projetos que garantem mais proteção, inclusão, promoção da saúde e convivência. Quando o contribuinte destina parte do seu Imposto de Renda, ele participa diretamente dessa rede de cuidado e ajuda a construir uma cidade mais justa e acolhedora para todas as idades”, afirmou o secretário municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, José Antônio Fernandes (Zaf).

Por meio do fundo, os recursos são destinados ao financiamento de programas, serviços e projetos que promovem envelhecimento saudável, acesso a direitos, convivência social e fortalecimento da rede de cuidado. As iniciativas apoiadas impactam diretamente o dia a dia de idosos, especialmente aqueles em situação de maior vulnerabilidade.

Como destinar parte do Imposto de Renda

A declaração como pessoa física no modelo completo pode destinar um percentual do imposto devido ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. O processo é simples: no momento da declaração, basta acessar a ficha de “Doações Diretamente na Declaração”; escolher o fundo municipal da pessoa idosa; e indicar o valor a ser destinado. A quantia não representa custo adicional. Ela é abatida do imposto a pagar ou somada à restituição, ou seja, o contribuinte apenas direciona parte do imposto que já seria pago ao governo. Além da destinação via Imposto de Renda, qualquer pessoa ou empresa pode contribuir com o Fundepi ao longo de todo o ano. As doações podem ser feitas de forma voluntária, por meio de depósito bancário na conta do fundo. Esse tipo de contribuição é independente da declaração do Imposto de Renda e representa uma forma direta de apoiar projetos e ações voltadas à população idosa.

Para doar, o interessado deve realizar o depósito no valor desejado e guardar o comprovante da doação. A doação também pode ser feita por pessoa jurídica, fortalecendo a responsabilidade social e contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas no município. Os dados bancários são do banco Caixa Econômica Federal, Agência 0174, Conta Corrente número 3703-000575217544-1, em nome do Fundo de Defesa e Direitos da Pessoa Idosa (Fundepi), com o CNPJ de número 29.310.762/0001-76.

Os recursos arrecadados pelo Fundepi são aplicados em iniciativas que garantem mais dignidade, proteção e bem-estar para a população idosa, ampliando o alcance das políticas públicas e fortalecendo a rede de atendimento em Niterói. Mais do que uma contribuição financeira, cada doação representa um gesto de cuidado coletivo, que ajuda a construir uma cidade mais inclusiva, solidária e preparada para o envelhecimento da população.