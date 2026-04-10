Niterói: encontro foi articulado pelo vereador Binho Guimarães, líder do governo no legislativo municipal - Divulgação

Niterói: encontro foi articulado pelo vereador Binho Guimarães, líder do governo no legislativo municipalDivulgação

Publicado 10/04/2026 13:04

Niterói - O presidente da Abrasel Leste Fluminense, Sandro Pietrobelli, e o consultor de Relações Institucionais, Bruno Kazuhiro, participaram nesta semana de uma reunião na Câmara de Vereadores de Niterói com o presidente da Casa, vereador Milton Cal, e outros parlamentares. O encontro foi articulado pelo vereador Binho Guimarães, líder do governo no legislativo municipal.

Durante a reunião, foram apresentadas as principais demandas do setor de bares e restaurantes na cidade, além de um panorama dos trabalhos desenvolvidos pela Abrasel em Niterói e na região Leste Fluminense. Os representantes destacaram a importância do diálogo com o poder público para fortalecer o segmento e impulsionar a economia local.

Também estiveram em pauta projetos de lei de interesse dos estabelecimentos de alimentação fora do lar e a proposta de criação de uma frente parlamentar em defesa dos bares e restaurantes. A iniciativa busca ampliar o debate sobre políticas públicas voltadas ao setor e garantir maior representatividade junto ao legislativo municipal.