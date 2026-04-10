Niterói: encontro foi articulado pelo vereador Binho Guimarães, líder do governo no legislativo municipalDivulgação
Abrasel Leste Fluminense articula pautas do setor em reunião na Câmara de Niterói
Encontro com vereadores debate demandas de bares e restaurantes e propõe criação de frente parlamentar no município
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Evento é realizado em parceria com Ed Eventos e School Models
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