Niterói: 11ª Caminhada de Conscientização sobre o Autismo acontece domingo, na Praia de Icaraí - Divulgação

Niterói: 11ª Caminhada de Conscientização sobre o Autismo acontece domingo, na Praia de IcaraíDivulgação

Publicado 10/04/2026 04:54

Niterói - A cidade de Niterói recebe, neste domingo (12), a 11ª Caminhada de Conscientização sobre o Autismo, iniciativa que reforça a importância da inclusão, do respeito e da visibilidade das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A concentração está marcada para 9h, na Praia de Icaraí, próximo à Rua Mariz e Barros, com início da caminhada às 9h30 e encerramento às 11h30, na Reitoria da UFF.

“A Caminhada pelo Autismo é um ato de visibilidade e respeito. Quando ocupamos as ruas, reforçamos que as pessoas com deficiência têm direito a estarem em todos os espaços. Dar visibilidade é combater o preconceito e fortalecer a inclusão”, destacou a Coordenadora de Acessibilidade de Niterói, Camila Rodrigues.

A ação contará com uma estrutura pensada para garantir acolhimento, conforto e bem-estar a todos os participantes. Ao longo do percurso e ao final do trajeto, será disponibilizada uma rede de apoio com diversos serviços, incluindo distribuição de água, tenda de escuta com profissionais especializados, suporte e orientações para famílias e participantes.

A programação também inclui atividades de lazer inclusivo, com ações recreativas e brinquedos adaptados para as crianças, além de atividades culturais. Outro destaque é a feira solidária, que contará com exposição de artesanato local e opções de gastronomia para toda a família.

A Caminhada de Conscientização sobre o Autismo é uma realização coletiva da AMES, da Ong Casa Atípica, do Lions Club Niterói Fonseca, da Onã Acessibilidade e o Pais Além do Espectro.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, da Universidade Federal Fluminense (UFF), do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (COMPED), da Águas de Niterói, do Centro Universitário IBMR, além de organizações e projetos como Voz Atípica, Feira Atípica Cultural, Autistas Adultos Niterói, Instituto Autismo Rede de Apoio, NitDown, Casa Girassol, TransformA, Estímulo, entre outros, que fortalecem a construção de uma cidade mais inclusiva, acolhedora e diversa.

Serviço:

Caminhada de Conscientização sobre o Autismo

Data: Domingo, 12/04

Horas: De 9h30 às 11h30

Local: Praia de Icaraí, próximo à Rua Mariz e Barros