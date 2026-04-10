Niterói: 11ª Caminhada de Conscientização sobre o Autismo acontece domingo, na Praia de IcaraíDivulgação
Data: Domingo, 12/04
Horas: De 9h30 às 11h30
Local: Praia de Icaraí, próximo à Rua Mariz e Barros
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Niterói: 11ª Caminhada de Conscientização sobre o Autismo acontece domingo, na Praia de IcaraíDivulgação
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Inscrições terminam nesta quinta-feira, 9, e kits serão retirados na sexta-feira, 10, e no sábado, 11, na loja Track & Field do Multicenter
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