Niterói: desfile da Apada 2026 vai agitar a cena fashion da cidade com produção de alto nível - Divulgação

Niterói: desfile da Apada 2026 vai agitar a cena fashion da cidade com produção de alto nível Divulgação

Publicado 10/04/2026 12:53

Niterói - O aguardado Desfile da Apada 2026 promete agitar a cena fashion da cidade de Niterói com uma produção de alto nível assinada pelo renomado produtor de moda Francisco Martins, em parceria com a ED Eventos, organizadora oficial do evento. A School Models, escola de formação de modelos sediada em Niterói (RJ), fornecerá o casting exclusivo de modelos, garantindo um desfile repleto de talento e sofisticação.

A ED Eventos, conhecida por eventos de impacto como festas de lançamento de grandes marcas e celebrações de alto padrão, é liderada por Edineia Dutra, que cuida de toda a estrutura, do cenário imersivo à logística impecável. A School Models, reconhecida por sua sólida experiência no desenvolvimento de profissionais para o mercado da moda brasileira, atua de forma estratégica no direcionamento de seus alunos para o cenário nacional e internacional contando hoje com ex-alunos inseridos nas principais indústrias da moda mundial. Sob a direção de Moisés Karran e Karina Corrêa, o curso oferece imersão prática e profissional, ideal para iniciantes que desejam ingressar na carreira e para modelos que buscam atualização e posicionamento competitivo, formando novos talentos com responsabilidade, visão de mercado e excelência técnica.

Francisco Martins, referência no mercado de moda brasileiro, traz sua expertise em stylings ousados e conceituais para criar uma narrativa visual impactante, inspirada nas tendências globais e na essência cultural fluminense. "Este desfile será uma celebração da diversidade e da inovação, unindo moda, arte e emoção em uma experiência inesquecível", afirma Martins.

Para a APADA, sua participação reforça o valor da moda como ferramenta de inclusão e expressão. “Ter o Francisco assinando nosso desfile é dar visibilidade com sensibilidade e propósito”, afirma Tatiana Pontífice, gestora da instituição. Já a presidente Jocilea Cruz destaca: “É uma oportunidade única de unir moda e causa social, com um olhar que respeita e valoriza cada história.”

O Desfile da Apada 2026 está marcado para o dia 18 de junho, no Clube Central, em Icaraí, Niterói, e já desperta grande expectativa entre a sociedade, formadores de opinião e profissionais do setor. Ingressos e mais informações pelo Instagram @apadaniteroioficial ou WhatsApp (21) 99858-4062



Serviço:

Desfile da Apada 2026

Data: 18 de junho de 2026

Local: Clube Central – Icaraí, Niterói

Horário: 14h às 19h

Instagram: @apadaniteroioficial

WhattsApp: (21) 998584062