Niterói: cooperação entre as duas organizações fortalece a cidade e a América Latina, estrategicamente e economicamente - Divulgação

Niterói: cooperação entre as duas organizações fortalece a cidade e a América Latina, estrategicamente e economicamenteDivulgação

Publicado 10/04/2026 12:46

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que preside a Mercocidades - organização de prefeitos da América Latina e Caribe - se reuniu, nesta quinta-feira (9/4), com a prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, e manifestou apoio à candidatura dela à presidência da rede Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), rede mundial de prefeitos com membros em 140 países, em todas as regiões do mundo. O encontro aconteceu na Cidade do México, durante o bureau executivo da CGLU. A Cidade do México filiou-se à rede Mercocidades na XXX Cúpula da instituição, realizada em Niterói em dezembro passado.

Durante a reunião, Rodrigo Neves destacou a importância da integração entre as cidades latino-americanas e o papel estratégico da Mercocidades na construção de agendas comuns.

“Estamos trabalhando para fortalecer o papel dos municípios na agenda global e a união das cidades da América Latina. A candidatura de Clara representa uma agenda comprometida com o multilateralismo, a democracia, o direito internacional e o fortalecimento das cidades para solução dos problemas vividos por nossa população e territórios”, disse o prefeito.

A eleição ocorrerá no congresso mundial da CGLU, que será realizado em junho, em Tânger, no Marrocos.

Clara Brugada agradeceu o apoio da Mercocidades na articulação de sua candidatura, lembrou que a Cidade do México passou a integrar a Rede Mercocidades na 30° Cúpula, realizada em Niterói, e ressaltou o compromisso com uma agenda global na solução pacífica de conflitos, além da promoção da democracia participativa, da governança climática e de políticas de cuidado voltadas à redução das desigualdades.

“Queremos fortalecer o protagonismo das cidades na defesa da democracia, do multilateralismo e de políticas que reduzam desigualdades e promovam o cuidado com as pessoas que mais precisam e com as mulheres”, ressaltou Clara.

Acordo internacional com FLACMA

Na última terça-feira, Rodrigo Neves assinou, no Equador, um acordo estratégico e histórico entre as duas entidades municipalistas da América Latina: Mercocidades e a Federação Latino-Americana de Cidades, Municípios e Associações de Governos Locais (Flacma). A cooperação entre as duas organizações fortalece a América Latina, estrategicamente e economicamente, no âmbito do acordo firmado em janeiro entre o Mercosul e a União Europeia, criando uma das maiores zonas de livre comércio do mundo.