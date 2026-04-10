Niterói: Chef Bruno Marasco criou a Viva la Domenica - Conecta Comunicação

Niterói: Chef Bruno Marasco criou a Viva la DomenicaConecta Comunicação

Publicado 10/04/2026 13:01

Niterói - Os domingos em Niterói têm ganhado mais sabor, música e vida com um toque especial da tradição italiana. Na Antica Trattoria Marasco, restaurante comandado pelo chef Bruno Marasco, o público é convidado a vivenciar uma experiência com o evento Viva la Domenica: uma iniciativa que combina o melhor da culinária italiana tradicional com uma trilha sonora de músicas italianas, que acompanham o almoço e reforçam a proposta do encontro.

O ambiente é aconchegante e convidativo, ideal para reunir amigos e familiares em momentos de descontração e boa conversa. A proposta valoriza a experiência à mesa, onde os clientes podem apreciar receitas italianas preparadas com cuidado e tradição, além de sobremesas que ganham um toque especial ao serem finalizadas pelo próprio chef diante do público, acrescentando um elemento de proximidade e autenticidade ao serviço.

Bruno Marasco conta que o Viva la Domenica nasceu com o propósito de resgatar e dividir hábitos e memórias da sua infância na Itália, quando a família se reunia à mesa para almoçar, conversar e aproveitar a companhia uns dos outros.

“O Viva la Domenica é um projeto que nasceu há alguns anos com a ideia de resgatar o verdadeiro espírito do domingo italiano. Na minha família, meu pai adorava reunir todo mundo aos domingos, não só a nossa casa, mas também tios e primos. Era comum termos 20, 30 pessoas em volta da mesa, celebrando juntos. As mulheres cozinhavam, os homens cantavam, faziam música, e tudo acontecia em torno da comida e, sobretudo, de um bom vinho”, disse Marasco

O chef acrescenta que a programação foi pensada para trazer ao restaurante a essência dos almoços de domingo em família, colocando os laços afetivos como a verdadeira protagonista à mesa. A proposta valoriza os princípios e afetos que moldam quem somos, destacando os valores que acompanham cada história e ajudam a formar pessoas melhores. Ele reforça que a experiência vai além da refeição: é um convite para começar a semana com um novo olhar, com alegria e com a força que nasce do convívio familiar.