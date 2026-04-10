Niterói: participação em feiras deste porte é essencial para projetar o nome da cidade para novos públicos, atraindo investidores e movimentando a economia localDivulgação
Com um stand institucional organizado pela Neltur, o município integra diversas frentes de atuação, com a participação da Secretaria Municipal da Mulher, da Secretaria Municipal das Culturas — representada pela Casa do Artesão — e da Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária, por meio do programa Circuito Arariboia.
O presidente da Neltur, André Bento, ressalta que a participação em feiras deste porte é essencial para projetar o nome de Niterói para novos públicos, atraindo investidores e movimentando a economia da cidade. “A Neltur vem participando de diversas feiras importantes no Brasil e também no exterior para divulgar Niterói como destino turístico. Esse tipo de evento amplia a visibilidade da cidade, atrai visitantes e movimenta a economia”, destacou André Bento.
Durante o evento, o estande da Prefeitura apresenta ao público peças produzidas por artesãos da cidade e promove atividades voltadas à valorização da cultura local. Oficinas organizadas pela Casa do Artesão também fazem parte da programação, incentivando a capacitação e a difusão de técnicas artesanais.
A gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Neves, destacou o papel social dessas iniciativas, lembrando que o incentivo ao empreendedorismo criativo gera renda direta para muitas famílias niteroienses. “A participação de Niterói em eventos como a Rio Artes é uma oportunidade de valorizar o trabalho dos artesãos, incentivar o empreendedorismo e ampliar a geração de renda para muitas famílias. A economia criativa tem um papel importante no desenvolvimento social e cultural da cidade”, ressaltou Fernanda Neves.
O evento segue com programação intensa neste sábado (11) das 10h às 20h, e no domingo (12), das 10h às 17h. Os interessados podem adquirir ingressos no valor de R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada), ou obter mais detalhes no site oficial da feira: www.feirarioartes.com.br
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