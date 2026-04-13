Niterói: Orquestra vai apresentar obras de Heitor Villa-Lobos (Bachianas Brasileiras Nº 4), Edvard Grieg (Two Elegiac Melodies), Peter Warlock (Capriol Suite) e Feliz Mendelssohn (Sinfonia X h moll)Daniela Anatalício
Orquestra da Grota se apresenta no Solar do Jambeiro com entrada franca
Concerto reúne obras de compositores brasileiros e europeus
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Huap-UFF celebra o Abril Azul e reforça a importância da inclusão e da conscientização sobre o autismo
Campanha busca conscientizar sobre o autismo e tornar a sociedade mais acolhedora
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Emissão do documento pelo Município é gratuita, garante identificação e prioridade no atendimento, e fortalece política de inclusão no município
Niterói amplia coleta seletiva e reforça educação ambiental nas escolas
Ação nas escolas fortalece a formação de multiplicadores e acompanha a expansão da coleta seletiva
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