Niterói: campanha busca conscientizar sobre o autismo e tornar a sociedade mais acolhedora - Divulgação

Niterói: campanha busca conscientizar sobre o autismo e tornar a sociedade mais acolhedoraDivulgação

Publicado 13/04/2026 15:16

Niterói - A campanha Abril Azul promove a conscientização e o respeito à neurodiversidade, combatendo o preconceito e dando visibilidade às pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Reforçando seu compromisso com a causa, o Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap-UFF), vinculado à Rede HU Brasil, realizou no último dia 09 de abril uma roda de conversa com objetivo de compartilhar experiências sobre o tema.

Esse ano, a campanha nacional de conscientização do autismo, tem como tema: “Autonomia se constrói com apoio e respeito”. O objetivo é mostrar que a autonomia de pessoas com TEA depende do suporte coletivo, família, escola, saúde e do respeito ao ritmo individual.

No Huap, a roda de conversa intitulada “Ampliando o entendimento sobre a diversidade autista” foi um momento de diálogo, troca de experiências, esclarecimento de dúvidas e fortalecimento de redes de apoio. A iniciativa foi da Unidade de Saúde Mental (USME) e da Unidade de Desenvolvimento de Pessoas (UDP), com o apoio do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Juliana Azevedo, psicóloga da USME, destacou a importância de pensar o tema e ampliar a discussão sobre o cuidado com pessoas autistas e neurodivergentes. “É uma forma de estabelecer um diálogo entre os familiares e a equipe de cuidado que atende os pacientes aqui no hospital”, afirmou.

Pai de uma criança autista atendida no Huap, Itamar Corrêa ficou sabendo do evento e compareceu para tirar dúvidas sobre o assunto. “Foi muito bom poder ouvir relatos de outros pais de autistas, além dos profissionais que estiveram presentes”, disse.

Neurodiversidade e acessibilidade

A professora Ana Cláudia Monteiro, do Departamento de Psicologia da UFF coordenou a roda de conversa e destacou dois pontos importantes que foram trabalhados: o significado da neurodiversidade e a acessibilidade para pessoas neurodivergentes.

“A gente também tem que entender que existem diferenças no desenvolvimento das pessoas, e que cada pessoa tem uma necessidade diferente para se sentir bem em qualquer ambiente. Daí a importância de pensarmos sobre acessibilidade, pois isso visa fazer com que os ambientes eles sejam adequados para um número maior de pessoas”, pontuou a professora.

Segundo ela, o debate também foi importante para ouvir as experiências das famílias atípicas. “É importante compreender que cada um tem seu tempo, cada um tem a sua maneira de se relacionar e que é preciso criar também espaços de convivência, de compartilhamento e de conforto para as pessoas autista”, concluiu.

Sobre a HU Brasil

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a HU Brasil foi criada em 2011, tendo como nome oficial Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.