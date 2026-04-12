NiteróiDivulgação
Niterói entrega primeiras Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
Emissão do documento pelo Município é gratuita, garante identificação e prioridade no atendimento, e fortalece política de inclusão no município
Rodrigo Neves lança convite no México para que Niterói sedie reunião do Bureau Executivo da CGLU em 2027
Gestor preside a Rede Mercocidades e destacou as experiências inovadoras de Niterói na política de cuidados
Niterói entrega primeiras Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
Emissão do documento pelo Município é gratuita, garante identificação e prioridade no atendimento, e fortalece política de inclusão no município
Niterói amplia coleta seletiva e reforça educação ambiental nas escolas
Ação nas escolas fortalece a formação de multiplicadores e acompanha a expansão da coleta seletiva
Niterói está presente na 18ª Feira Rio Artes Manuais com foco em turismo e economia criativa
Stand do município reúne artesanato e projetos sociais em um dos maiores eventos do setor no estado
Niterói recebe Marcha para Jesus no dia 25 de abril
Concentração começa às 14h, em frente à Câmara Municipal
Parque Rural abre nova turma de bombeiro mirim
Equipamento receberá crianças com idades de 6 a 15 anos. Inscrições começam neste sábad
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.