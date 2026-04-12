Niterói: prefeito lembrou o papel da mulher na família, com atividades normalmente não remuneradas e que toma três vezes mais tempo do que os homens, comprometendo a desejada igualdade entre os gêneros - Divulgação

Niterói: prefeito lembrou o papel da mulher na família, com atividades normalmente não remuneradas e que toma três vezes mais tempo do que os homens, comprometendo a desejada igualdade entre os gênerosDivulgação

Publicado 12/04/2026 10:03

Niterói - O prefeito de Niterói e presidente da Rede Mercocidades, Rodrigo Neves, encerrou nesta sexta-feira (10) sua missão oficial pelo México e Equador com uma intensa agenda na Cidade do México. Ao lado de líderes locais e globais, participou de debates estratégicos no âmbito da reunião do Bureau Executivo da Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), organismo que reúne mais de 250 mil cidades em todo o mundo. Durante o encontro, Neves fez um convite oficial para que Niterói seja sede da reunião do Bureau Executivo da CGLU no primeiro semestre de 2027.



Pela manhã, Rodrigo Neves integrou o painel "Os cuidados: impulsionadores de uma nova geração de serviços públicos", onde apresentou políticas inovadoras de Niterói e da rede sul-americana. "A consideração do cuidado como elemento central de uma nova geração de prestação de serviços públicos reflete uma mudança no papel dos governos locais e regionais, colocados na vanguarda da construção de sociedades mais igualitárias, resilientes e democráticas", destacou Rodrigo Neves.



O prefeito também lembrou o papel da mulher no cuidado cotidiano com a família, atividade normalmente não remunerada e que toma três vezes mais tempo do que os homens, comprometendo a desejada igualdade entre os gêneros. "Pensando nisso, e entendendo o cuidado como transversal e abrangendo todos os setores da Prefeitura, criei, no âmbito da administração central da cidade, o Gabinete de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, com prioridade para as mulheres. Um dos resultados concretos mais importantes desse esforço é que Niterói está há mais de 15 meses sem nenhum feminicídio", completou.

A reunião do Bureau Executivo da CGLU no México contou com a participação de Emilia Saiz, Secretária-Geral da CGLU;Fernando Gray (ex-presidente da Mercocidades e prefeito da cidade argentina de Esteban Echeverría), da governadora da província de Pichincha, no Equador, Paola Pabón, e da prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, entre outros nomes.

O presidente do Mercocidades, Rodrigo Neves, também participou da sessão preparatória para o Congresso Mundial de Tânger, com foco nas prioridades da seção regional numa perspectiva global. Neves destacou que a contribuição que a América Latina pode dar ao mundo por ser uma região sem graves conflitos entre os países e um território que busca a paz e confia no diálogo e na diplomacia para a solução dos conflitos."Se alguns líderes mundiais estão muito ocupados com as guerras, é mais importante ainda que nós, líderes de governos locais e subnacionais, nos dediquemos a cuidar das pessoas, fortalecer o pacto social local e gerar a confiança nas lideranças públicas, tão difícil nos dias de hoje", enfatizou.