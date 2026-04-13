Niterói: "Essa intervenção não se resume às obras de contenção de encostas, mas também representa um avanço importante na urbanização da nossa querida Engenhoca", disse o prefeito - Evelen Gouvêa

Niterói: "Essa intervenção não se resume às obras de contenção de encostas, mas também representa um avanço importante na urbanização da nossa querida Engenhoca", disse o prefeitoEvelen Gouvêa

Publicado 13/04/2026 19:51

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, realizou, nesta segunda-feira (13), uma vistoria nas obras de contenção de encostas na Rua Dionísio Mendes, no Morro do Pires, na Engenhoca, Zona Norte da cidade, e anunciou o início de uma nova intervenção na região. Durante a visita, o prefeito anunciou também a ordem de início para obras de contenção de encostas para a Travessa Lino Esteves.

As intervenções, executadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), são parte do conjunto de ações da Prefeitura voltadas à resiliência climática e à segurança da população.

“Estamos realizando mais uma importante obra de contenção de encostas aqui na Rua Dionísio Mendes, na Engenhoca, uma intervenção aguardada há muitos anos pela população. Ao longo dos últimos anos, já executamos mais de 20 grandes obras desse tipo na região e cerca de 500 em toda a cidade. São intervenções que muitas vezes não aparecem, mas que salvam vidas. Niterói se tornou uma referência em resiliência climática e seguimos avançando, com novos investimentos para garantir mais segurança e dignidade para a população”, afirmou Rodrigo Neves.

As obras contemplam três pontos distintos, que somam uma área de 5.225,28 metros quadrados. No local, estão sendo aplicadas técnicas como cortina atirantada, solo grampeado com concreto projetado, solo grampeado com geomanta, entre outros sistemas de estabilização.

O projeto inclui ainda a implantação de sistema de drenagem, a requalificação de acessos e calçadas, instalação de guarda-corpo e plantio de grama, contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos moradores da região. Com investimento de R$ 17,7 milhões, a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o mês de dezembro.

O vereador Renato Cariello também acompanhou a vistoria e destacou a importância das intervenções para a melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida na Engenhoca.

“Essa intervenção não se resume às obras de contenção de encostas, mas também representa um avanço importante na urbanização da nossa querida Engenhoca. Hoje, os moradores já conseguem transitar com mais dignidade, pelo asfalto e pelo concreto, diferente de antes, quando enfrentaram muita dificuldade por causa do barro. Quero agradecer ao prefeito Rodrigo Neves por olhar com atenção para a Zona Norte, especialmente para quem mais precisa”, destacou.

Novas intervenções - A obra anunciada para a Travessa Lino Esteves abrangerá uma área de mais de 3 mil metros quadrados. “Quero aproveitar para anunciar a ordem de início das obras na Travessa Lino Esteves, mais uma intervenção importante para a Engenhoca, com investimento significativo em contenção de encostas e melhoria da infraestrutura local”, disse Rodrigo Neves.

O projeto prevê a execução de cortina atirantada, solo grampeado com geomanta e em face de concreto projetado, além da implantação de sistema de estabilização, instalação de tela de alta resistência, obras de drenagem, guarda-corpo e pavimentação. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em um prazo de dez meses, contados a partir da publicação da ordem de início, garantindo mais segurança e melhores condições de infraestrutura para a comunidade local.

