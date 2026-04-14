Niterói: marcha prevê a concentração no estacionamento do Teatro Nacional, às 8h, seguida da plenária da Conferência da Classe Trabalhadora (CONCLAT), às 9h, e de passeata na Esplanada dos Ministérios, às 11hDivulgação
Trabalhadores niteroienses participam de ato público em Brasília
comitiva niteroiense inclui representantes das categorias dos rodoviários, empregados em edifícios, trabalhadores de postos de gasolina e do setor de fornecimento de água
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Niterói apresenta programa Vida Nova no Morro para arquitetos e urbanistas no Rio
Em parceria com o BID, iniciativa prevê urbanização integrada e melhorias habitacionais nas 83 comunidades da cidade
Niterói conquista título de Cidade Angels
Reconhecimento internacional que certifica a excelência no atendimento ao Acidente Vascular Cerebral
Niterói convoca 81 novos guardas municipais para início do curso de formação
Carga total será de 544 horas com atividades teóricas e práticas, de acordo com a matriz curricular do Ministério da Justiça
Prefeito de Niterói vistoria obras de contenção de encostas do Morro do Pires
Ordem de Início de novas intervenções na Engenhoca também é anunciada durante visita ao local
Orquestra da Grota se apresenta no Solar do Jambeiro com entrada franca
Concerto reúne obras de compositores brasileiros e europeus
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