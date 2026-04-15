Niterói: Cantoras do Duba no Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca - Divulgação

Niterói: Cantoras do Duba no Centro Cultural Cauby Peixoto, no FonsecaDivulgação

Publicado 15/04/2026 06:33

Niterói - O Centro Cultural Cauby Peixoto, um dos mais novos espaços de Cultura de Niterói, será palco de uma celebração da diversidade musical no próximo dia 22, quando o grupo vocal e instrumental Duba apresenta o espetáculo “Multicor”, revisitando, com novos arranjos, clássicos da música brasileira. O espetáculo propõe uma escuta renovada de canções marcantes, unindo estilos diversos como baião, maracatu, samba, funk e rock. O repertório inclui obras de impacto social, como “O que se Cala”, eternizada por Elza Soares, os clássicos “Cálice” e “Apesar de Você”, de Chico Buarque, e composições que celebram a leveza do cotidiano, como “Pétala”, de Djavan, e “Dia Branco”, de Geraldo Azevedo.

Com formação que mescla grupo vocal e banda, o Duba cria arranjos próprios, explorando a fusão entre instrumentos populares e da música de concerto. No palco, três vozes femininas dividem protagonismo com teclado, violoncelo, violão, baixo e percussão, criando uma sonoridade original e contemporânea. Mais que um show, “Multicor” se posiciona como projeto que dialoga com questões sociais, abordando temas como diversidade, igualdade e combate ao racismo, ao mesmo tempo em que valoriza a potência coletiva da música. As apresentações contam com intérprete de Libras e sala de regulação sensorial, ampliando o acesso e garantindo um ambiente mais acolhedor para Pessoas com Deficiência e públicos neurodivergentes.

Formado em Niterói, Duba reúne músicos com trajetória ligada a importantes iniciativas de formação cultural da cidade, como a Orquestra da Grota. O grupo já se apresentou em espaços como a Casa França-Brasil, a Cidade das Artes e o Centro da Música Carioca Artur da Távola, no Rio de Janeiro, consolidando uma pesquisa própria de linguagem musical e cênica. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser adquiridos pela internet, por meio do portal Sympla.

Ficha técnica:



Grupo Duba

Vocais: Carolina Ferreira, Lari Reis e Leila Telles

Violão: Pedro Parreira

Piano: Israel Machado

Violoncelo: Diogo Moura

Baixo elétrico: Renato Reis

Percussão: Victor Santos e Rhenan Werneck

Arranjos: Carolina Ferreira, Leila Telles, Israel Machado e Renato Reis

Direção de produção: Akauã

Técnico de som: Renan Carriço

Iluminação: Pedro Salles



SERVIÇO:



Grupo Duba apresenta Multicor

Dia: quarta-feira, 22 de abril

Hora: 19h

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto - Alameda São Boaventura, 263 – Fonseca – Niterói

Ingressos: R$ 20 (inteira) pelo site Sympla

