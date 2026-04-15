Niterói: maior procura foi por ginecologia e mastologia, com algumas pessoas passando pelas duas especialidades, como a fisioterapeuta Margarete Seixas, que perdeu a mãe com câncer de mama e metástases, e tem outros casos da doença na família - Divulgação

Niterói: maior procura foi por ginecologia e mastologia, com algumas pessoas passando pelas duas especialidades, como a fisioterapeuta Margarete Seixas, que perdeu a mãe com câncer de mama e metástases, e tem outros casos da doença na famíliaDivulgação

Publicado 15/04/2026 06:28

Niterói - A sexta edição do Dia C de Combate ao Câncer da Oncomed e PróOnco Mulher superou as expectativas de levar ao público sem plano de saúde consultas médicas gratuitas nas especialidades de ginecologia, mastologia, urologia e genética, com ultrassonografia para os casos indicados. Realizada no último sábado, para marcar o Dia Mundial de Combate ao Câncer (8 de abril, instituído em 2000 pela Organização Mundial da Saúde - OMS), a ação social registrou 137 atendimentos, 40% a mais do que no ano passado. Somando os números de todos o Dia C das duas clínicas oncológicas, o projeto já beneficiou quase 600 pessoas.



Além das consultas gratuitas realizadas por um time de oito médicos das duas clínicas oncológicas, a ação contou com a palestra motivacional O poder do autocuidado com alegria, que lotou o espaço cultural Walma Erthal na unidade da Oncomed de São Francisco, em momentos de interação, orientação e muita emoção. Entre as suas falas, a palestrante Henriette Porciuncula destacou dados de um estudo da universidade americana Harvard, concluindo que bons relacionamentos e o autocuidado com alegria são fatores mais importantes para a saúde física e mental do que dinheiro ou fama.



“Conexões sociais sólidas e o cuidado que cada um tem consigo protegem contra doenças e garantem uma vida feliz. Por isso falo que cada pessoa deve elogiar o próximo e também a si mesma, entendendo o autocuidado como parte do tratamento e assim criar um lugar bom para ela”, disse Henriette para cerca de 50 pessoas, a maioria tratando do câncer ou com o tratamento já concluído.



A palestra foi aberta pelo mastologista e cirurgião oncológico Rodrigo Souto, diretor da PróOnco e diretor científico do Instituto Oncomed, à frente da organização dos inúmeros projetos voltados para alertar e sensibilizar a população sobre os cuidados preventivos do câncer, segunda causa de morte em todo o mundo. A estimativa de um recente estudo do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é de que, no triênio 2026/2028, a doença pode ocupar o primeiro lugar no ranking de maior número de óbitos no planeta.



“Um de nossos objetivos é alertar para a importância de unir hábitos saudáveis a ações de diagnóstico precoce, como os exames preventivos e a ultrassonografia que realizamos gratuitamente no Dia C. Esta ação reforça o conceito de que a saúde é construída todos os dias e enfrentar a doença deve envolver toda a sociedade. Cada segmento precisa fazer a sua parte, como nós com este projeto”, explica Rodrigo Souto, um dos três mastologistas que fizeram atendimentos.



Em busca de informação

Na plateia assistindo a palestra estavam também pessoas que enfrentam ou enfrentaram os desafios da doença na família, como a corretora de seguros Andréia Marques, que perdeu a mãe por conta de um câncer na cabeça. “Foi tudo muito rápido. Ela partiu logo depois que soubemos da doença. Desde então, sempre que posso acompanho ações voltadas a orientações sobre o câncer, e estar aqui hoje foi maravilhoso. Que ambiente diferente, realmente muito acolhedor! Eu amei a palestra e será divino poder passar este feedback para minhas clientes”, disse Andréia, que soube do Dia C pelo Instagram e participou apenas da palestra.

Entre as quase 140 pessoas atendidas na ação estava Elen Coutinho, que conviveu com a doença no avô, na avó e na mãe, que recentemente terminou as sessões de radioterapia na Oncomed e recomendou a consulta com o geneticista Antonio Abílio. “Ele me tranquilizou muito, explicando que todo o câncer é genético, mas nem todos são hereditários”, disse Elen, que em seguida passou pela ginecologista e fez, aos 24 anos, o primeiro exame preventivo da sua vida e comentou: “é que no SUS tive dificuldade por conta da minha idade, e aqui fui muito bem tratada, como se estivesse pagando. E ainda vão me telefonar para me entregar o resultado do preventivo”, concluiu Elen, professora de dança em uma academia de Niterói.



Uma oportunidade para quem não tem plano



A maior procura foi por ginecologia e mastologia, com algumas pessoas passando pelas duas especialidades, como a fisioterapeuta Margarete Seixas, que perdeu a mãe com câncer de mama e metástases, e tem outros casos da doença na família. Ela soube da ação por uma amiga que viu no Instagram da Oncomed e agendou as duas consultas. “Tenho vários nódulos na mama e me trato na Malu Sampaio, unidade da Prefeitura de Niterói. Mas a demanda lá é grande e quando soube deste atendimento diferenciado, não perdi tempo. Achei tudo ótimo aqui, uma oportunidade maravilhosa para quem, como eu, não tem plano. E ainda fomos acolhidos com uma mesa de lanche caprichada”, elogiou Margarete, que passou pela mastologista Thais Mansur e fez preventivo na consulta com a ginecologista Adriana Lucy, médica que vem participando de todas as edições do Dia C. “É um prazer estar aqui nesta ação especial que tanto benefício traz, principalmente, para quem não tem plano”, resumiu Adriana Lucy, este ano acompanhada da filha Maria Fernanda Moreira, também ginecologista.

Nem só mulheres buscaram os atendimentos. Entre os pacientes havia homens como Alberto Nunes, que participou do Dia C com a esposa Marilange Nunes. Aposentados, residentes em Itaipuaçú e sem plano, eles aproveitaram a oportunidade de consultas: ele com o urologista Heleno Moreira e ela com a ginecologista Adriana Lucy e a mastologista Beatriz Leibold. “Este projeto é muito interessante, proporciona uma ajuda e tanto. Achei ótimo e parabenizo a clínica por esta iniciativa humana e acolhedora”, destacou Marilange, que fez ainda ultrassonografia com a médica radiologista Jocila Jannuzzi.