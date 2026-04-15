Niterói: maior procura foi por ginecologia e mastologia, com algumas pessoas passando pelas duas especialidades, como a fisioterapeuta Margarete Seixas, que perdeu a mãe com câncer de mama e metástases, e tem outros casos da doença na famíliaDivulgação
Além das consultas gratuitas realizadas por um time de oito médicos das duas clínicas oncológicas, a ação contou com a palestra motivacional O poder do autocuidado com alegria, que lotou o espaço cultural Walma Erthal na unidade da Oncomed de São Francisco, em momentos de interação, orientação e muita emoção. Entre as suas falas, a palestrante Henriette Porciuncula destacou dados de um estudo da universidade americana Harvard, concluindo que bons relacionamentos e o autocuidado com alegria são fatores mais importantes para a saúde física e mental do que dinheiro ou fama.
“Conexões sociais sólidas e o cuidado que cada um tem consigo protegem contra doenças e garantem uma vida feliz. Por isso falo que cada pessoa deve elogiar o próximo e também a si mesma, entendendo o autocuidado como parte do tratamento e assim criar um lugar bom para ela”, disse Henriette para cerca de 50 pessoas, a maioria tratando do câncer ou com o tratamento já concluído.
A palestra foi aberta pelo mastologista e cirurgião oncológico Rodrigo Souto, diretor da PróOnco e diretor científico do Instituto Oncomed, à frente da organização dos inúmeros projetos voltados para alertar e sensibilizar a população sobre os cuidados preventivos do câncer, segunda causa de morte em todo o mundo. A estimativa de um recente estudo do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é de que, no triênio 2026/2028, a doença pode ocupar o primeiro lugar no ranking de maior número de óbitos no planeta.
“Um de nossos objetivos é alertar para a importância de unir hábitos saudáveis a ações de diagnóstico precoce, como os exames preventivos e a ultrassonografia que realizamos gratuitamente no Dia C. Esta ação reforça o conceito de que a saúde é construída todos os dias e enfrentar a doença deve envolver toda a sociedade. Cada segmento precisa fazer a sua parte, como nós com este projeto”, explica Rodrigo Souto, um dos três mastologistas que fizeram atendimentos.
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Uma oportunidade para quem não tem plano
A maior procura foi por ginecologia e mastologia, com algumas pessoas passando pelas duas especialidades, como a fisioterapeuta Margarete Seixas, que perdeu a mãe com câncer de mama e metástases, e tem outros casos da doença na família. Ela soube da ação por uma amiga que viu no Instagram da Oncomed e agendou as duas consultas. “Tenho vários nódulos na mama e me trato na Malu Sampaio, unidade da Prefeitura de Niterói. Mas a demanda lá é grande e quando soube deste atendimento diferenciado, não perdi tempo. Achei tudo ótimo aqui, uma oportunidade maravilhosa para quem, como eu, não tem plano. E ainda fomos acolhidos com uma mesa de lanche caprichada”, elogiou Margarete, que passou pela mastologista Thais Mansur e fez preventivo na consulta com a ginecologista Adriana Lucy, médica que vem participando de todas as edições do Dia C. “É um prazer estar aqui nesta ação especial que tanto benefício traz, principalmente, para quem não tem plano”, resumiu Adriana Lucy, este ano acompanhada da filha Maria Fernanda Moreira, também ginecologista.
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