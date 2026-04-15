Niterói: Dia Mundial da Voz reforça a importância da prevenção - Divulgação

Niterói: Dia Mundial da Voz reforça a importância da prevençãoDivulgação

Publicado 15/04/2026 06:37

Niterói - No dia 16 de abril é celebrado o Dia Mundial da Voz, uma data dedicada à conscientização sobre a importância da saúde vocal e à prevenção de problemas que podem comprometer a comunicação e a qualidade de vida. A voz é uma das principais ferramentas de expressão humana, essencial tanto nas relações pessoais quanto no ambiente profissional.

De acordo com o fonoaudiólogo Rafael Assumpção, a atenção com a voz deve fazer parte da rotina de todos, especialmente daqueles que utilizam esse recurso de forma intensa no dia a dia, como professores, cantores, atendentes e profissionais da comunicação. “A voz é um instrumento único e extremamente sensível. Pequenos hábitos podem fazer uma grande diferença na preservação da saúde vocal. Hidratação adequada, evitar o excesso de esforço ao falar e respeitar os sinais de cansaço são atitudes fundamentais”, destaca o especialista.

Entre os principais sinais de alerta estão rouquidão persistente, falhas na voz, dor ao falar e sensação de garganta seca ou irritada. Segundo Rafael Assumpção, ao perceber qualquer alteração por mais de duas semanas, é fundamental buscar avaliação profissional.

A data também reforça a importância da prevenção. Evitar o consumo excessivo de álcool e cigarro, não gritar com frequência, manter uma boa postura e cuidar da saúde geral são medidas que contribuem diretamente para o bom funcionamento da voz. “Cuidar da voz é cuidar da comunicação, da identidade e da forma como nos conectamos com o mundo. Muitas vezes só percebemos sua importância quando ela falha, e é justamente isso que queremos evitar”, completa.