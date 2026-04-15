Niterói: Operação Asfixia foi realizada na Engenhoca - Divulgação

Niterói: Operação Asfixia foi realizada na EngenhocaDivulgação

Publicado 15/04/2026 06:50

Niterói - A Prefeitura, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), realizou nesta terça-feira (14) a 20ª etapa da Operação Asfixia, ação estratégica de combate à receptação de materiais furtados e à clandestinidade de ferros-velhos na cidade. A força-tarefa contou com o 12º Batalhão da Polícia Militar (12º BPM) e a 78ª Delegacia Policial (Fonseca), além de órgãos municipais de fiscalização e limpeza urbana.

Desta vez, o alvo da operação foi um ferro-velho irregular localizado na Travessa José Agra, na Engenhoca, alvo recorrente de denúncias de moradores da região. Durante a vistoria, foram apreendidos aproximadamente 12 kg de fios de cobre, uma carcaça e seis componentes de bicicletas (entre pneus e quadros). A fiscalização também localizou 51 estojos de munição deflagrados e duas munições intactas de calibre restrito (9 mm). A responsável pelo estabelecimento foi conduzida à 78ª DP (Fonseca) e autuada com base no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), que prevê reclusão de 3 a 6 anos e multa para posse ou aquisição de munição de uso restrito sem autorização. A Polícia Civil investigará possível ligação do ferro-velho com o tráfico de drogas na região.

“A Polícia Civil atuará com investigação rigorosa diante do crime em questão, elucidando a origem das munições e suas possíveis conexões com o crime local”, afirmou o novo delegado da 78ª DP, Dr. Fabio Corsino.

Além da apreensão, o ferro-velho foi notificado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMARHS) por falta de licença ambiental para operar. A Vigilância Sanitária também autuou o local por infrações como acúmulo de materiais expostos à chuva, o que favorece a formação de criadouros de vetores de arboviroses (dengue, zika e chikungunya).

Participaram ainda da ação o Núcleo de Ações Integradas do GGIM (NAI), a Coordenadoria de Ações Táticas da Guarda Civil Municipal (CAT), a Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal de Ordem Pública (FIPO/SEOP), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (CLIN).

O secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, destacou a relevância da atuação conjunta entre esferas municipal e estadual: “A ação conjunta entre a Polícia Militar e Civil com os órgãos do município é fundamental para fortalecer a repressão criminal, a fiscalização administrativa e o trabalho de inteligência. Estabelecimentos desse tipo devem estar devidamente regularizados, garantindo o controle e a legalidade da atividade.”

Já o novo comandante do 12º BPM, tenente-coronel Júlio César, reforçou o compromisso com a população: “A população deve e pode contar com a Polícia Militar, tanto em suas operações próprias como também nas ações integradas, visando trazer segurança à população de Niterói.”

Saldo da Operação Asfixia até 14/04/2026

· Etapas realizadas: 20

· Estabelecimentos verificados: 40

· Presos e conduzidos à DP: 18

· Interdições: 19

· Autuações/intimações/notificações: 22