Niterói: gestão também inaugurou os módulos do Programa Médico de Família do Serrão e do Juca Branco - Claudio Fernandes

Niterói: gestão também inaugurou os módulos do Programa Médico de Família do Serrão e do Juca BrancoClaudio Fernandes

Publicado 15/04/2026 06:54

Niterói - A Prefeitura deu mais um passo para fortalecer a saúde pública municipal com a assinatura da ordem de início, nesta terça-feira (14), para a reforma e adaptação do futuro Super Centro de Exames, Imagens e Especialidades de Niterói. O equipamento, que será instalado no antigo prédio da Amil, na Região Oceânica, desapropriado pelo município em maio de 2025, representa uma transformação no acesso a serviços de diagnóstico de média e alta complexidade e terá capacidade para realizar cerca de 7 mil exames mensais nas mais variadas especialidades.



A Prefeitura já consolidou um avanço histórico na saúde pública do município com os resultados atualizados do Programa Fila Zero. Lançado em setembro de 2025, com início dos agendamentos em outubro, o programa já contabiliza 100.581 agendamentos realizados e 58.192 pacientes que conseguiram fazer seus exames e consultas.



“Estamos dando um passo decisivo para mudar o patamar da saúde pública em Niterói. Este Super Centro nasce de um planejamento responsável e de um compromisso real com quem mais precisa do SUS. Transformamos um espaço antes ocioso em uma estrutura moderna, estratégica e preparada para oferecer atendimento ágil, diagnóstico preciso e acolhimento digno à população. Sabemos que o tempo é determinante quando falamos de saúde e é por isso que estamos investindo fortemente na ampliação da capacidade de exames e no cuidado humanizado, reduzindo filas e garantindo mais rapidez no acesso aos serviços. Essa é uma iniciativa que impacta diretamente a vida das pessoas e reafirma a nossa prioridade: cuidar das famílias de Niterói com eficiência, respeito e qualidade”, afirmou o prefeito.



O futuro centro concentrará exames essenciais, como tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, colonoscopia, ecocardiograma, mamografia e uma ampla gama de exames de imagem, além de outros exames diagnósticos. O projeto também prevê a realização de consultas em diversas especialidades, como ortopedia, cardiologia, oncologia, ginecologia e reabilitação cardiológica, entre outras.



A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, reforçou o papel estratégico e estruturante do novo equipamento para a rede municipal. “É uma realização muito importante poder participar deste momento, pois estamos entregando mais do que um prédio: é um novo conceito de cuidado, que fortalece e dá suporte às Unidades Básicas e aos módulos do Programa Médico de Família. A Prefeitura de Niterói investe em saúde de forma consistente, seja em infraestrutura ou na qualificação dos serviços, com novos direcionamentos para a rede. Com este novo espaço, estamos falando de cuidar, tratar e salvar vidas. Não se trata apenas de atender; a proposta deste supercentro vai muito além”, destacou a secretária.



As intervenções ocorrerão em duas fases, com previsão de entrega da primeira etapa em julho de 2026.



Investimentos na Saúde

Além do Fila Zero, a Prefeitura inaugurou, ano passado, o Laboratório Municipal Miguelote Viana, ampliado para realizar até 200 mil exames mensais, incluindo exames de média e alta complexidade e apoio à descentralização dos serviços públicos de saúde. Também foram contratados 267 novos profissionais de saúde, fortalecendo a rede municipal com mais equipes para dar conta da demanda. A gestão também inaugurou os módulos do Programa Médico de Família do Serrão e do Juca Branco. A nova unidade beneficia cerca de 5 mil moradores das comunidades, reforçando a rede de atenção primária à saúde do município.



Seguindo com os avanços e entregas, a Secretaria inaugurou as melhorias realizadas no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) Monteiro Lobato, parte da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). O CAPSi é uma unidade voltada para o público infantojuvenil, com atendimento para jovens de até 18 anos. O centro conta com 781 usuários ativos, 2.000 inscritos e realiza cerca de 80 atendimentos diariamente.