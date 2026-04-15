Niterói: 'Assombros' em cartaz no Teatro GayLussac - Divulgação

Niterói: 'Assombros' em cartaz no Teatro GayLussacDivulgação

Publicado 15/04/2026 19:08

Niterói - Em uma viagem poética pela vida, Vita enfrenta e descobre seus medos desde o aconchego do útero até a maturidade. A cada fase, novas formas de assombros surgem: criaturas imaginárias, lendas do folclore, monstros invisíveis e desafios reais.

