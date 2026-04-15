Niterói: 'Assombros' em cartaz no Teatro GayLussacDivulgação
Com foco em processos colaborativos, o coletivo desenvolve espetáculos e ações formativas que atravessam temas sensíveis, imaginários e humanos, dialogando com diferentes públicos. Entre seus trabalhos autorais estão Entre Nuvens e Ladrilhos, Planeta Filha, Bordando Sombras e Assombros.
O coletivo também participou do 16° Festival Internacional de Teatro de Sombras e do Seminário Internacional de Teatro de Sombras, ampliando sua pesquisa e troca com artistas da área. Suas criações buscam unir estética, emoção e reflexão, valorizando o fazer artesanal e a potência do encontro entre artistas e espectadores.
Este espetáculo foi contemplado na Chamada Pública para Teatro e Circo - SMC 02/2024 da Prefeitura Municipal de Niterói, através da Secretaria das Culturas.
FICHA TÉCNICA
Dramaturgia: Coletivo Paraíso Cênico
(inspirada no conto de Rosane Rabello)
Direção cênica de Marcello caridade e Sabrina Paraíso
Direção de arte de Sabrina Paraíso
Elenco Camila Swan, Márcia Paraíso, Priscilla Paraíso e Sabrina Paraíso
Trilha sonora original e direção musical de Priscilla Paraíso
Iluminação e operação de luz de Raphael Cesar Grampola
bonecas Vita – criação e confecção – de Leo Cardoso
Figurinos e visagismo de Camila Swan
Criação de bonecos, sombras, adereços e cenografia de Márcia Paraíso
Assistente de confecção e operação de áudio de Katia Khomenko
Fotos e vídeos de João Carlos Rocha
Programação visual e mídias sociais de Letícia Rocha
Divulgação Coletivo Paraíso Cênico
Direção de Produção de Pedro Lobo
Realização Coletivo Paraíso Cênico
SERVIÇO
Local: Teatro GayLussac
Rua Cel. João Brandão, n° 87 – São Francisco - Niterói
Data: 25 e 26 de abril, sábado e domingo, às 18h
Duração: 55min.
Classificação etária: LIVRE
Ingressos: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25 (meia entrada – estudantes, idosos, professores)
Vendas: https://www.sympla.com.br
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