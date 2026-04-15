Niterói: câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública foram fundamentais para ação do 12º Batalhão da Polícia Militar - Divulgação

Niterói: câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública foram fundamentais para ação do 12º Batalhão da Polícia Militar Divulgação

Publicado 15/04/2026 18:56

Niterói - As câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) foram fundamentais, nesta quarta-feira (15), para uma ação do 12º Batalhão da Polícia Militar que resultou na prisão de um homem e na recuperação de uma motocicleta roubada que circulava com placa clonada. O veículo, monitorado por envolvimento em roubos no bairro de São Francisco, foi interceptado na Linha Vermelha após ser detectado pelas câmeras de inteligência da Prefeitura de Niterói.

O alerta do Cercamento Eletrônico foi emitido quando a motocicleta Yamaha Lander passou pela Avenida Jansen de Mello, na altura da comunidade do Sabão, sentido Ponte Rio-Niterói. O sistema identificou que o veículo possuía a placa de uma Honda ADV, também com registro de roubo. Após o alerta do CISP, guarnições da Polícia Militar iniciaram um acompanhamento tático que se estendeu até as proximidades do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde a abordagem foi realizada com sucesso.

Um suspeito de 23 anos, com passagens anteriores por violência doméstica, foi conduzido inicialmente à 79ª DP (Jurujuba) e, posteriormente, à 76ª DP (Centro), onde foi autuado por receptação e permaneceu preso. A motocicleta recuperada havia sido roubada em dezembro de 2025.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, ressaltou a importância do trabalho integrado entre Prefeitura e Polícia Militar. "O CISP monitora Niterói 24 horas por dia. Assim que o sistema acusa uma irregularidade, a informação é repassada em tempo real para os policiais na rua. Essa ocorrência demonstra que a tecnologia de Niterói rompe as fronteiras do município para garantir que o autor de um crime seja capturado", explicou o secretário Gilson Chagas.

O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) opera com mais de 500 câmeras e um sistema de Cercamento Eletrônico que monitora todas as entradas e saídas do município. A ferramenta utiliza inteligência artificial para identificar veículos com registro de roubo, furto ou envolvimento em práticas criminosas, e é um pilar fundamental na redução dos índices de criminalidade.

Em breve, o sistema será ampliado em cerca de 40%, passando para mais de 800 câmeras de monitoramento. A nova fase do CISP incluirá a adoção de reconhecimento facial e novas ferramentas de inteligência artificial. Além disso, o projeto prevê a instalação de câmeras de alta resolução e com visão 360 graus, além de recursos avançados de análise de dados, reforçando a prevenção e a investigação de crimes no município.