Niterói: atividades gratuitas no Parque Rural, na Região Oceânica - Divulgação

Niterói: atividades gratuitas no Parque Rural, na Região OceânicaDivulgação

Publicado 17/04/2026 09:38

Niterói - O Parque Rural está com 150 novas vagas abertas para atividades esportivas gratuitas, ampliando o acesso da população a modalidades voltadas ao bem-estar, à saúde e à qualidade de vida. As inscrições podem ser realizadas presencialmente na administração do equipamento, que funciona de terça a sábado, das 8h às 18h30, ou pelo link https://parquerural.contato.org.br

As vagas contemplam diferentes faixas etárias, a partir dos 5 anos de idade, com turmas organizadas por faixa etária e níveis de prática, de acordo com os horários disponíveis. Entre as modalidades oferecidas estão: vôlei, futsal, capoeira, ginástica para a terceira idade, pilates, funcional, dança mix e muay thai.



“Os horários das turmas estão disponíveis nas redes oficiais do Parque Rural, no quadro informativo instalado no espaço e também podem ser consultados por meio do WhatsApp institucional”, explica Ana Machado, diretora do Parque Rural de Niterói.



A administração do Parque reforça que o tempo de aula informado no quadro de horários compreende todo o período da atividade, incluindo a chegada do aluno, a preparação do espaço, o acolhimento inicial e a execução prática da aula. A orientação é que os participantes observem atentamente os horários disponíveis antes da matrícula e, sempre que possível, realizem uma aula experimental para melhor adequação à modalidade escolhida.



“Nosso compromisso é ampliar o acesso ao esporte e ao bem-estar para a população de Niterói. O Parque Rural é um espaço de convivência, saúde e inclusão, onde crianças, jovens, adultos e idosos encontram acolhimento e oportunidades de desenvolvimento por meio da atividade física”, destaca Heitor Muniz, coordenador de esportes do Parque Rural.



As aulas são oferecidas gratuitamente e fazem parte da programação permanente do Parque Rural, equipamento público que promove atividades esportivas, sociais, culturais e ambientais para moradores de toda a cidade. O espaço conta com infraestrutura adequada para receber crianças, jovens, adultos e idosos.



Serviço:

