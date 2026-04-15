Niterói: espetáculo Menina Mojubá tem apresentação gratuita na cidade - Rui Porto Filho

Niterói: espetáculo Menina Mojubá tem apresentação gratuita na cidadeRui Porto Filho

Publicado 15/04/2026 19:27

Niterói - Ao longo de quase três anos, o espetáculo “Menina Mojubá” manteve-se vivo de forma independente e consolidou-se como um verdadeiro fenômeno de público, lotando salas de teatro. Agora, a peça, que já foi vista por mais de 15 mil pessoas, alcança um novo estágio ao iniciar uma circulação pelo Sesc RJ. O movimento marca a virada de um projeto que se firmou sem grandes financiamentos culturais, mas encontrou no reconhecimento de inúmeras plateias o impulso necessário para crescer. Em cartaz no Sesc Niterói nesta sexta (17), às 18h. O ingresso é gratuito.

Desconstruindo estereótipos e convidando o público a uma reflexão mais sensível e humanizada sobre as religiões de matriz africana, “Menina Mojubá” oferece uma nova perspectiva sobre a figura da pombagira Menina. A montagem também proporciona uma experiência imersiva que inclui música ao vivo, aromas de ervas e elementos da ritualística de terreiro. “A gente espera despertar identificação, pertencimento e até nostalgia em quem vive essa realidade. E empatia em quem não vive. Queremos provocar interesse pelas narrativas de axé e lançar um novo olhar sobre essa figura tão marginalizada na nossa sociedade. Que as pessoas percebam a força dessa figura feminina”, explica a atriz e dramaturga.

Com dramaturgia e atuação de Marcela Treze e direção de Gabriel Gama, o caminho até aqui foi construído com persistência, como ressalta Marcela: “As primeiras apresentações de ‘Menina Mojubá’ tinham cinco pessoas. Já fizemos temporadas com cerca de 30 espectadores por sessão. A conta não fechava. Tudo isso poderia ter nos feito desistir, mas tivemos muita força para continuar. O que mais me orgulha é termos acreditado e mantido o projeto vivo.”

Mais do que um avanço profissional, a circulação representa também uma grande conquista. “Fazer uma circulação pelo Sesc é um grande marco. Não só para nós, mas para as narrativas de terreiro em geral. Entrar em um edital dessa dimensão reforça o poder artístico dessas histórias. É uma vitória coletiva, uma vitória em comunidade. Depois de tanta luta e do apoio constante do público, poder oferecer sessões gratuitas em oito cidades é um sonho realizado. É levar um espetáculo que é do povo para o povo”, comemora Marcela.

Com uma trajetória rara, o espetáculo “Menina Mojubá” ampliou alcance, lotou salas de teatro e conquistou um público fiel, acumulando mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Um movimento pouco comum em produções independentes, frequentemente atravessadas pela dificuldade de se manter. A força dessa caminhada já levou a montagem a diferentes territórios do país, com apresentações em cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí e Rio Grande do Norte. Além disso, o espetáculo acumula 20 prêmios e 24 indicações no formato de esquete, consolidando-se como um espetáculo de forte impacto social e artístico. Este projeto é realizado através do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar, iniciativa do Sesc RJ que incentiva a produção artística e cultural em suas diversas manifestações.

FICHA TÉCNICA



Elenco: Marcela Treze e Gabriel Gama

Direção: Gabriel Gama

Dramaturgia: Marcela Treze

Direção Musical: César Lira

Figurino: Wanderley Gomes

Preparação Corporal: Cátia Costa

Iluminação: Isabella Castro

Assist. de Iluminação e operador de luz: Junio Nascimento

Assist. de Produção: Veronica Treze

Operador de som: Pedro Treze

Design: Lucas Aguiar

Contrarregra: Schneider

Assessoria de Imprensa: Monteiro Assessoria



SINOPSE

Uma criança brasileira cresce nas ruas e descobre carregar consigo uma força ancestral. Se torna uma pombagira após seu trágico falecimento, tornando-se uma figura poderosa no mundo espiritual, capaz de proteger e livrar todos que tenham caminhos semelhantes aos seus. A história entrega um verdadeiro presente ancestral, apresentando ao espectador os elementos de relevância da ritualística de terreiro: sons do tambor, o aroma das ervas e os pontos cantados. Assim são apresentadas as entidades e suas características de vestimenta e trejeitos, com dança, música e muita energia feminina, oferecendo ao espectador uma experiência única de teatro.



SERVIÇO



Data: 17 de Abril (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Sesc Niterói

Endereço: R. Padre Anchieta, 56 - São Domingos, Niterói - RJ

Classificação indicativa: 10 anos

Ingresso: Gratuito

