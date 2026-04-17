Niterói: Oficina Social de Teatro apresenta a peça Hair - Luan Citele

Niterói: Oficina Social de Teatro apresenta a peça HairLuan Citele

Publicado 17/04/2026 09:34

niterói - A turma Básico em Teatro, da Oficina Social de Teatro, apresentará no dia 02 de maio, sábado, em duas únicas sessões, o espetáculo Hair - inspirado em peça teatral original.



Hair é um marco do teatro musical do século XX. Estreou em 1967, no circuito off-Broadway, e logo depois foi para a Broadway, tornando-se símbolo da contracultura hippie. Criado por Gerome Ragni e James Rado, com músicas de Galt MacDermot, o espetáculo rompeu com quase todas as convenções do teatro musical da época.



"Montar Hair hoje não é nostalgia. É posicionamento. Hair nasceu como grito contra guerra, conservadorismo, repressão de corpos e controle sobre a juventude. Troque Vietnã por crises políticas permanentes, polarização, ansiedade coletiva, intolerância, gente exausta de um sistema que cobra produtividade e esmaga sentido. O contexto mudou. A angústia é a mesma. Hair fala de algo que está voltando com força total no nosso tempo: a sensação de que estamos vivendo num mundo que pede obediência, quando o que a alma pede é liberdade", explica o diretor.



Em cena estão André Philigret, Bárbara Pianca, Bernardo Alberoni, Gabriel Rabello, Gabriela Wilges, Kelly Pianca, Larissa Alexandria, Kazeki Yuutarou, Lexya Blackrose, Millena Reis, Polyana Schimkus, Priscilla Garcia. A direção geral é de José Geraldo Demezio e a direção musical é de Daniel Leon.



O espetáculo tem classificação etária 14 anos e acontecerá no Quintal Cultural, que fica na rua Américo Oberlaender, 580, Santa Rosa, Niterói. Duas únicas sessões: 17h e 19h30.



SERVIÇO



Oficina Social de Teatro

Turma Básico em Teatro, apresenta a peça inspirada no filme original Hair



Dia 02/05 – sábado, às 17h e às 19h30



Direção geral: José Geraldo Demezio



Direção musical: Daniel Leon



Elenco: André Philigret, Bárbara Pianca, Bernardo Alberoni, Gabriel Rabello, Gabriela Wilges, Kelly Pianca, Larissa Alexandria, Kazeki Yuutarou, Lexya Blackrose, Millena Reis, Polyana Schimkus, Priscilla Garcia.



Classificação etária: 14 anos



Local: Quintal Cultural – Rua Américo Oberlaender, 580, Santa Rosa, Niterói.



Ingressos: 10 reais