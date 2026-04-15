Niterói: equipe da Neltur está divulgando a cidade em feira de turismo em São Paulo - Divulgação

Niterói: equipe da Neltur está divulgando a cidade em feira de turismo em São PauloDivulgação

Publicado 15/04/2026 19:36

Niterói - A cidade de Niterói é divulgada na WTM Latin America 2026 através da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo) - evento de turismo que acontece em São Paulo, no Expo Center Norte, levando inovação, produtos novos, tecnologias e destinos.

A cidade fluminense é divulgada com uma follheteria especializada, onde a Neltur sugere Niterói como destino, através de roteiros variados, contando sua história, mostrando toda sua beleza natural, paisagística, histórico-cultural, arquitetura rica, indo de prédios antigos aos contemporâneos, enfim, todas suas riquezas, e as diversas operadoras e profissionais do trade turístico nos três dias do evento.

Niterói como um dos destinos é apresentada, no estande da SETUR-RJ (Secretaria de Estado de Turismo), numa parceria contínua de sucesso com a instituição. A WTM Latin America reúne empresas expositoras com objetivo de ampliar o networking e fazer negócio na indústria de viagens e turismo, como agências, hotéis e produtos de luxo.



