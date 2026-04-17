Niterói: Picnic Cosplay será domingo, no Teatro Popular - Divulgação

Niterói: Picnic Cosplay será domingo, no Teatro PopularDivulgação

Publicado 17/04/2026 17:36

Niterói - No próximo domingo (19), das 12h até as 18h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer (TPON), Niterói se prepara para receber uma programação especial voltada aos fãs de anime, cosplay, games e cultura pop asiática com a realização do “Picnic Cosplay: Anime em Cena”. A iniciativa promete reunir o público geek fluminense em um dia de atividades voltadas à criatividade, entretenimento, expressão cultural e interação entre comunidades.



“A cultura geek traduz novos tempos de novas gerações. Ela conecta pessoas, cria pertencimento e movimenta a cena cultural de forma muito potente. Apoiar esse tipo de iniciativa é também investir no futuro, nos jovens e em novas formas de produzir artes”, disse Julia Pacheco, secretária das Culturas de Niterói.



Com forte presença digital e linguagem conectada às novas gerações, o encontro aposta em uma programação diversa que inclui desfiles cosplay, quiz geek, apresentações de K-Covers, show musical, feira com produtos colecionáveis e oficinas temáticas voltadas ao universo pop oriental. A proposta do evento é reunir fãs e criadores, valorizando talentos independentes, incentivando manifestações artísticas ligadas ao cosplay, aos animes e aos games, segmentos que vêm ganhando cada vez mais espaço entre o público jovem.



O cosplay, um dos destaques da apresentação, é hoje uma das principais expressões da cultura geek, em que os fãs interpretam personagens por meio de figurinos, performance e interpretação de personagens. A prática tem se consolidado no Brasil como um fenômeno cultural que conecta moda, teatro e engajamento dos fãs. Além das atrações principais, o evento também contará com oficinas criativas e convidados ligados à ilustração e à estética visual.



“A cultura geek conecta consumo, produção cultural e identidade de forma muito orgânica. Quando você olha para um evento como o Picnic Cosplay, você fala de um ecossistema que envolve artistas independentes, criadores de conteúdo, pequenos empreendedores e um público altamente engajado. Esse tipo de iniciativa tem um impacto direto na economia local, gerando circulação de renda, ampliando a visibilidade de novos talentos e criando oportunidades reais de inserção para quem produz. Além disso, ao acontecer em cidades como Niterói mostrando que essas cenas não estão mais restritas aos grandes centros e que existe demanda, criatividade e potência criativa espalhada pelo território”, afirma Márcio Filho, presidente da Associação de Criadores de Jogos do estado do RJ (ACJOGOS-RJ).



A realização do Picnic Cosplay acompanha o crescimento da cena geek fora dos grandes centros tradicionais. Niterói tem se destacado como um ponto de encontro desse público, reunindo consumidores de cultura pop, artistas independentes, criadores de conteúdo e pequenos empreendedores. Ao mesmo tempo, o evento abre espaço para expositores, influenciadores e profissionais criativos, contribuindo para a circulação de produtos, serviços e experiências ligadas ao universo geek, além de fortalecer espaços de convivência e expressão para o público jovem.



Serviço



Evento: Picnic Cosplay - Anime em Cena

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer (TPON) - Ao lado do Terminal Rodoviário e das Barcas, Centro

Horário: das 12h às 18h

Programação: Cosplay, atrações musicais, quiz geek, oficinas, feira temática e experiências interativas

Informações: Instagram oficial @picniccosplay (Instagram)