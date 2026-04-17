Niterói: Segundo as investigações, o suspeito já havia sido alvo de uma operação da Polícia Militar em 2023, quando também foi flagrado com grande quantidade de insumos usados na produção do material cortante - Divulgação

Niterói: Segundo as investigações, o suspeito já havia sido alvo de uma operação da Polícia Militar em 2023, quando também foi flagrado com grande quantidade de insumos usados na produção do material cortanteDivulgação

Publicado 17/04/2026 10:27

Niterói - Uma ação integrada entre o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) da Prefeitura de Niterói e a Polícia Civil, por meio da 81ª DP, para combater a comercialização ilegal de linha chilena na cidade, nesta quinta-feira (16), resultou na prisão do comerciante conhecido como “Ferrugem”, apontado como um dos maiores vendedores desse produto no município. Também foram apreendidos 40 carretéis de linha chilena e dois quilos de mármore moído — material utilizado na fabricação de cerol.

O suspeito foi localizado a partir de uma denúncia anônima feita ao Disque-Denúncia, que mantém convênio com a Prefeitura de Niterói. A informação levou os agentes até um estabelecimento no bairro do Sapê, onde ele foi preso em flagrante.

Segundo as investigações, o suspeito já havia sido alvo de uma operação da Polícia Militar em 2023, quando também foi flagrado com grande quantidade de insumos usados na produção do material cortante.

Na 81ª DP (Itaipu), foi constatado que o suspeito possui anotações criminais e passagens por crimes como soltura de balões, lesão corporal, furto, calúnia e ameaça. Após a prisão em flagrante, ele foi liberado mediante pagamento de fiança.

A ação reforça o monitoramento permanente feito pelo município sobre esse tipo de crime.

“O GGIM tem acompanhado, por meio do Observatório de Segurança Pública de Niterói, a evolução dos casos de linha chilena no estado. Trata-se de uma grave ameaça à integridade física da população. Em alguns casos, o uso desse material tem causado acidentes fatais, especialmente com motociclistas e ciclistas. Por isso, decidimos atuar de forma integrada para impedir essa prática na cidade”, afirmou o secretário do GGIM, Felipe Ordacgy.

A comercialização, o porte e o uso da linha chilena são proibidos no estado do Rio de Janeiro e podem resultar em penalidades administrativas e criminais. As ações de fiscalização têm como foco preservar vidas, evitar acidentes e ampliar a conscientização da população.

O delegado titular da 81ª DP (Itaipu), Deoclécio de Assis, também destacou a importância da participação da sociedade.

“A Polícia Civil reforça a importância da conscientização da população e orienta que denúncias sobre a venda ou uso de linhas cortantes sejam comunicadas imediatamente aos órgãos competentes. Seguimos firmes na defesa de quem precisar”, declarou.

A operação evidencia a importância da integração entre os órgãos de segurança e fiscalização, fortalecendo estratégias de prevenção e repressão a práticas ilegais que colocam vidas em risco.

Segundo o GGIM, ações como essa serão intensificadas, principalmente em períodos de maior incidência de pipas, como férias escolares e épocas de ventos mais fortes, quando o uso de linhas cortantes aumenta e os riscos à população se tornam ainda maiores.