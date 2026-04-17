Niterói: iniciativa promove atividade física, convivência e qualidade de vida para o público acima de 60 anosDivulgação
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Iniciativa promove atividade física, convivência e qualidade de vida para o público acima de 60 anos
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