Niterói: iniciativa promove atividade física, convivência e qualidade de vida para o público acima de 60 anos - Divulgação

Niterói: iniciativa promove atividade física, convivência e qualidade de vida para o público acima de 60 anosDivulgação

Publicado 17/04/2026 18:04

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, vai realizar, neste domingo (19), a Niterói 60+ Up Run, iniciativa que une esporte, saúde e qualidade de vida para a população idosa. O evento contará com caminhada e corrida, reunindo participantes em um percurso que passa por pontos tradicionais da cidade, como Ingá, Praia de Icaraí e São Francisco.

As vagas são exclusivas para participantes dos núcleos da Secretaria da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável. “Promover iniciativas como a Niterói 60+ Up Run é reafirmar o compromisso da gestão municipal com um envelhecimento ativo, digno e participativo. Mais do que incentivar a prática de atividades físicas, estamos criando oportunidades de convivência, fortalecendo vínculos sociais e valorizando a pessoa idosa como protagonista na construção de uma cidade mais inclusiva e saudável”, destacou o secretário da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, José Antônio Fernandes (Zaf).

A concentração está marcada para 7h, com largada às 7h30, na Praça César Tinoco, no Ingá. O trajeto segue pela orla, passando pela Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, na Praia de Icaraí, e pela Estrada Leopoldo Fróes, até a chegada na Praça José Martí, em São Francisco, ao lado do Skate Park.

A ação tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas e o envelhecimento ativo, fortalecendo políticas públicas voltadas ao bem-estar da população com mais de 60 anos. Além da prática esportiva, o evento também busca estimular a convivência, a inclusão e a valorização da pessoa idosa, reforçando a importância do movimento para a saúde física e mental.