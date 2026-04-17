Niterói: Nit Fighter mantém a proximidade com o público e fortalece a identidade da cena local, com foco em promover experiências acessíveis, competitivas e conectadas - Divulgação

Niterói: Nit Fighter mantém a proximidade com o público e fortalece a identidade da cena local, com foco em promover experiências acessíveis, competitivas e conectadas Divulgação

Publicado 17/04/2026 17:41

Niterói - A cidade de Niterói volta ao centro da cena gamer fluminense com a realização da 3ª edição do Nit Fighter, evento dedicado à comunidade de jogos de luta que acontece no próximo domingo (19), das 10h até às 18h. A programação acontece na Escola ZION e reúne competidores, entusiastas e fãs da cultura gamer em torno de torneios presenciais, que começam a partir das 11h, bem como atividades voltadas à convivência e ao fortalecimento do cenário local, com presença de um espaço para cardgames, atração cosplay e stands.



Criado de forma independente por integrantes da própria comunidade, o Nit Fighter nasceu como um encontro entre amigos na casa do fundador, Thiago Machado, com foco em entretenimento e integração entre apaixonados por fighting games, que é um gênero de videogames de combate um a um ou em equipes, onde personagens lutam em arenas de limites fixos, com em combate corpo a corpo, combos e defesa. O que começou como uma reunião informal rapidamente ganhou escala e hoje se consolida como uma iniciativa relevante no calendário gamer de Niterói.



A evolução do evento reflete o crescimento e engajamento do público. A primeira edição reuniu mais de 30 pessoas. Já durante a segunda, realizada em janeiro deste ano, o evento ampliou sua estrutura, com mais de 10 estações de competição, quatro títulos diferentes, além de premiações para finalistas.



Para a terceira edição, a organização promete uma experiência ainda mais robusta. Segundo Thiago Machado, um dos responsáveis pelo evento, “Com a melhora da estrutura e novos parceiros estamos conseguindo mostrar nosso foco na profissionalização. Nossa proposta é transformar o Nit Fighter em uma plataforma contínua de incentivo ao cenário competitivo regional, abrindo espaço para novos talentos e aproximando marcas do universo gamer.”



O avanço de eventos independentes como o Nit Fighter acompanha o crescimento da indústria de games no Brasil, setor que reúne milhões de consumidores e amplia oportunidades em áreas como tecnologia, produção audiovisual, marketing, eventos e esportes eletrônicos. Nesta edição, uma das novidades é a criação de uma arena dedicada a jogos independentes desenvolvidos no estado do Rio de Janeiro.



Organizada pela Associação de Criadores de Jogos do estado do RJ (ACJOGOS-RJ), o espaço promete promover os jogos locais junto a novos públicos, garantindo a expansão da base de fãs e consumidores:



“Iniciativas como a Nit Fighter são fundamentais para demonstrar que não há dicotomia entre os jogos internacionais e a produção local, já que promovem impacto direto na economia criativa local, movimentando pequenos negócios, gerando visibilidade para empreendedores e oferecendo novas opções de lazer para a juventude”, diz Márcio Filho, presidente da ACJOGOS-RJ.



Organizado por jogadores para jogadores, o Nit Fighter mantém a proximidade com o público e fortalece a identidade da cena local, com foco em promover experiências acessíveis, competitivas e conectadas com a cultura dos jogos de luta.



Serviço





Data: 19 de abril de 2026

Local: ZION Niterói - Avenida Visconde do Rio Branco, 243, Loja 01 - Centro, Niterói - RJ, 24020-004

Ingressos e informações: Evento: Nit Fighter – 3ª EdiçãoData: 19 de abril de 2026Local: ZION Niterói - Avenida Visconde do Rio Branco, 243, Loja 01 - Centro, Niterói - RJ, 24020-004Ingressos e informações: https://www.sympla.com.br/evento/nit-fighter-3-edicao/3332540



