Niterói: Nit Fighter mantém a proximidade com o público e fortalece a identidade da cena local, com foco em promover experiências acessíveis, competitivas e conectadas Divulgação
Criado de forma independente por integrantes da própria comunidade, o Nit Fighter nasceu como um encontro entre amigos na casa do fundador, Thiago Machado, com foco em entretenimento e integração entre apaixonados por fighting games, que é um gênero de videogames de combate um a um ou em equipes, onde personagens lutam em arenas de limites fixos, com em combate corpo a corpo, combos e defesa. O que começou como uma reunião informal rapidamente ganhou escala e hoje se consolida como uma iniciativa relevante no calendário gamer de Niterói.
A evolução do evento reflete o crescimento e engajamento do público. A primeira edição reuniu mais de 30 pessoas. Já durante a segunda, realizada em janeiro deste ano, o evento ampliou sua estrutura, com mais de 10 estações de competição, quatro títulos diferentes, além de premiações para finalistas.
Para a terceira edição, a organização promete uma experiência ainda mais robusta. Segundo Thiago Machado, um dos responsáveis pelo evento, “Com a melhora da estrutura e novos parceiros estamos conseguindo mostrar nosso foco na profissionalização. Nossa proposta é transformar o Nit Fighter em uma plataforma contínua de incentivo ao cenário competitivo regional, abrindo espaço para novos talentos e aproximando marcas do universo gamer.”
O avanço de eventos independentes como o Nit Fighter acompanha o crescimento da indústria de games no Brasil, setor que reúne milhões de consumidores e amplia oportunidades em áreas como tecnologia, produção audiovisual, marketing, eventos e esportes eletrônicos. Nesta edição, uma das novidades é a criação de uma arena dedicada a jogos independentes desenvolvidos no estado do Rio de Janeiro.
Organizada pela Associação de Criadores de Jogos do estado do RJ (ACJOGOS-RJ), o espaço promete promover os jogos locais junto a novos públicos, garantindo a expansão da base de fãs e consumidores:
“Iniciativas como a Nit Fighter são fundamentais para demonstrar que não há dicotomia entre os jogos internacionais e a produção local, já que promovem impacto direto na economia criativa local, movimentando pequenos negócios, gerando visibilidade para empreendedores e oferecendo novas opções de lazer para a juventude”, diz Márcio Filho, presidente da ACJOGOS-RJ.
Organizado por jogadores para jogadores, o Nit Fighter mantém a proximidade com o público e fortalece a identidade da cena local, com foco em promover experiências acessíveis, competitivas e conectadas com a cultura dos jogos de luta.
Serviço
Data: 19 de abril de 2026
Local: ZION Niterói - Avenida Visconde do Rio Branco, 243, Loja 01 - Centro, Niterói - RJ, 24020-004
Ingressos e informações: https://www.sympla.com.br/evento/nit-fighter-3-edicao/3332540
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