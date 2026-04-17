Niterói: passeio apresentou aos alunos diferentes áreas, como jornalismo, design e audiovisual, além de discutir a importância da informação e os riscos da desinformação - Divulgação

Niterói: passeio apresentou aos alunos diferentes áreas, como jornalismo, design e audiovisual, além de discutir a importância da informação e os riscos da desinformaçãoDivulgação

Publicado 17/04/2026 17:45

Niterói - Entre mudas de árvores e novas descobertas, uma manhã diferente marcou a rotina de dezenas de crianças em Niterói. Cerca de 55 alunos do Clin Social, projeto da Gerência de Serviço Social da Companhia de Limpeza de Niterói, participaram, nesta sexta-feira (17), de um passeio especial de educação ambiental na sede da empresa.

Em dois turnos, sempre no contraturno escolar, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento da Clin. A visita começou pelo viveiro, que abriga mais de 140 mil mudas de cerca de 90 espécies da Mata Atlântica. Acompanhados por professores e orientados pela equipe da Divisão de Educação Ambiental, os alunos participaram de uma visita guiada e vivenciaram, na prática, a importância da preservação ambiental.

Após a imersão na natureza, o grupo seguiu para outros setores da Clin, onde pôde entender como o trabalho integrado dos colaboradores garante o funcionamento da empresa. Na sala da presidência, as crianças foram recebidas pelo presidente da Companhia, Acílio Borges, e por diretores. “A Clin é uma empresa pública, vinculada à Prefeitura de Niterói, e pertence à população. Temos muito orgulho do nosso trabalho. Niterói é referência, ocupando o primeiro lugar em limpeza urbana no estado. Isso só é possível graças aos nossos garis, que atuam diariamente, faça chuva ou faça sol. É uma alegria receber vocês aqui. Vocês são o futuro e têm um papel essencial na preservação do meio ambiente”, afirmou Acílio Borges.

A visita seguiu por áreas como o departamento pessoal, jurídico, almoxarifado e segurança do trabalho, onde os alunos conheceram equipamentos utilizados no dia a dia e aprenderam sobre a importância dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Ao longo do percurso, também compreenderam o papel essencial dos garis para a saúde pública e a qualidade de vida da cidade, atuando na limpeza, coleta e destinação correta dos resíduos.

Para a coordenadora do Clin Social, Júlia Machado, a iniciativa vai além de um passeio. Ela destaca o impacto educativo da experiência, que estimula a conscientização ambiental desde cedo e valoriza o trabalho dos profissionais da limpeza urbana. “Ficamos muito felizes em proporcionar um dia de aprendizado e lazer para essas crianças. Elas são curiosas, participativas e absorvem muito conhecimento. É fundamental que, desde cedo, entendam a importância de cuidar do meio ambiente, respeitar o trabalho dos garis e adotar atitudes simples, como não jogar lixo no chão”, disse Júlia Machado.

Encerrando a visita, a Gerência de Comunicação apresentou aos alunos diferentes áreas, como jornalismo, design e audiovisual, além de discutir a importância da informação e os riscos da desinformação.