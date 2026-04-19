Niterói: quiosque reúne famílias, há três décadas, em Camboinhas - Divulgação

Niterói: quiosque reúne famílias, há três décadas, em CamboinhasDivulgação

Publicado 19/04/2026 10:42 | Atualizado 19/04/2026 15:51

Niterói - Conhecido pelo melhor bobó de camarão da cidade, de acordo com paladares exigentes, o quiosque número um da Praia de Camboinhas, na Região Oceânica, leva o nome de Recanto das Pedras e é comandado pelas delicadas e enérgicas mãos da empresária e empreendedora Marinete Pimentel. Há 30 anos ela está naquele ponto, deu origem a três gerações de sua família e viu toda a expansão do bairro e da cidade nas últimas décadas. Expandiu seu quiosque, que hoje é um restaurante muito amado pelos moradores do entorno - que sempre vão até lá para tomar uma água de coco após a caminhada.

Frequentado por muitos turistas do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos, também recebe com carinho todos os tipos de famílias e seus pets. Possui um brechó anexo, e uma vista natural das mais incríveis da cidade. A gastronomia é simples, mas saborosa. Os pratos são feitos na hora, com ingredientes fresquinhos, sempre comprados pela manhã e escolhidos pela própria Marinete, que abre o quiosque. "Acordo seis da manhã, as sete estou fazendo as compras e venho direto pro quiosque. Nos finais de semana ficamos sempre lotados, com clientes fiéis e os que vem pela primeira vez e se sentem a vontade aqui com a gente", explicou a empreendedora.

Marinete Pimentel é um símbolo do empreendedorismo feminino na cidade de Niterói, sempre muito dedicada ao seu trabalho e a luta pelo crescimento do seu espaço, para servir sempre melhor aos niteroienses e turistas. Ela não esperou ninguém. Lutou, se empoderou, criou a família sozinha e hoje tem a alegria de esperar um bisneto - que irá nascer na Austrália, onde mora sua filha e seu neto. Empoderada, escorpiana e decidida, Marinete tem o coração de ouro e a alma leve. Mas sabe muito bem a luta e a dificuldade que é empreender no mundo construído em cima de bases machistas. Sua história de vida é um exemplo para as mulheres solo, as migrantes do nordeste e as guerreiras que não nasceram em berço de ouro. Descendente de italianos, também é "da roça", e com orgulho, onde morou até os 17 anos.

"Já fui faxineira, empregada doméstica e fiz vários serviços até chegar ao ramo da imobiliária. Por vinte e cinco anos eu vivi o sonho dos outros, até que resolvi fazer por mim mesma. Sai do ramo imobiliário e comecei no quiosque, fazendo churrascos com amigos, aniversários, festas de réveillon. Fizemos obras, melhoramos o espaço nestes trinta anos, e venho oferecendo o melhor que posso para os meus clientes", diz a empresária, emocionada. "O que me ajudou muito a crescer foi a construção do Condomínio Ocean Side", agradece.

Muito frequentado pelas famílias, o quiosque da Marinete faz parte da história. Ela já viu crianças de cinco anos que hoje já são homens e mulheres com mais de trinta, filhos e família formada. "Os clientes pedem pra gente reservar e marcam a hora que querem almoçar. E nós preparamos tudo com carinho. Aqui é para atender bem os amigos e o cliente ser feliz", explica.

FAMILIA NA AUSTRÁLIA

Marinete Pimentel explica que sua filha trabalhou com ela no quiosque até os 17 anos quando foi fazer intercâmbio na Austrália e não voltou mais. "Hoje meu neto João Victor, filho dela, vai me dar um bisneto. Estão morando lá, e ainda tenho a minha neta Helinha, de oito anos. Todos querendo que eu vá, mas não vou. Minha vida é meu quiosque. Eu nunca fui até a Austrália visitar, prefiro que minha família venha a Niterói", diz a empresária. "Conquistei tudo sozinha, sem apoio de ninguém. Me separei do meu ex-marido por causa de traição. Meu conselho é: não se prenda a ninguém, seja você mesmo", conclui Marinete.

Conheça mais do quiosque Recanto das Pedras no Instagram @qrecanto.