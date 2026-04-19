Niterói: parceria da Universidade com a Clin é fundamental e demonstra na prática a aplicação de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade e saúdeDivulgação
Clin realiza palestra sobre coleta seletiva na Faculdade de Nutrição da UFF
Parceria entre Clin e UFF amplia ações de coleta seletiva e alcança Restaurante Universitário no Gragoatá, que faz cerca de 8.500 refeições diárias
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Cidade inicia capacitação de mulheres para ação em acidentes domésticos e reforça rede de prevenção
Primeira turma do Nudec Mulheres reúne voluntárias para treinamento prático em primeiros socorros e situações extremas para que possam agir rapidamente
Niterói lança edital 2026 dos Projetos Instituintes com foco em ciência
Iniciativa abre inscrições para escolas da rede municipal e apoia propostas pedagógicas inovadoras para fortalecer o trabalho em sala de aula
Niterói assina acordo para reforma do 4º CPA e reforça parceria com a Polícia Militar
Intervenção em prédio histórico e parceria com o Estado demonstram estratégia de segurança baseada em integração e investimento contínuo
Cidade terá corrida e caminhada voltadas para o público 60+ neste domingo
Iniciativa promove atividade física, convivência e qualidade de vida para o público acima de 60 anos
Crianças do projeto Clin Social fazem passeio especial à sede da Companhia de Limpeza
Alunos vivenciam na prática a importância da preservação ambiental e conhecem de perto o trabalho da Companhia
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