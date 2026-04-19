Niterói: parceria da Universidade com a Clin é fundamental e demonstra na prática a aplicação de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade e saúde - Divulgação

Niterói: parceria da Universidade com a Clin é fundamental e demonstra na prática a aplicação de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade e saúdeDivulgação

Publicado 19/04/2026 06:13

Niterói - Pelo terceiro ano consecutivo, colaboradores do setor de Gestão de Sustentabilidade da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) ministraram palestras sobre coleta seletiva para alunos e professores do curso de Nutrição da Universidade Federal Fluminense (UFF). A aula foi realizada no Campus do Valonguinho.

O seminário tem como objetivo sensibilizar os alunos sobre as ações de sustentabilidade desenvolvidas pela Clin, com destaque para a recente parceria com o Restaurante Universitário da UFF, no Campus do Gragoatá. A iniciativa teve início no ano passado, a partir de um projeto piloto implementado na Reitoria, e foi posteriormente ampliada para atender também o restaurante, que produz cerca de 8.500 refeições diárias para a comunidade acadêmica.

“A aula mostra como a coleta seletiva funciona, todo seu processo dentro da cidade e especificamente na UFF. Na palestra também explicamos a expansão da parceria com a Universidade e como tem sido o desenvolvimento do projeto no restaurante”, disse o coordenador da Gerência de Inovação e Gestão de Sustentabilidade da Clin, Eduardo Xavier.

Para a professora do curso de Nutrição da UFF, Maristela Soares Lourenço, a parceria da Universidade com a Clin é fundamental e demonstra na prática a aplicação de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade e saúde.

“Já trabalhamos transversalmente com a perspectiva da produção de refeições tendo como referência a saúde e a sustentabilidade. Mas, a parceria com a Clin aprofunda o debate sobre o tema e ainda exemplifica ações de preservação do meio ambiente e também a inclusão social, com a empregabilidade que é gerada dentro de todo este processo”, explicou Maristela Lourenço.

Para atender ao projeto, foram colocados no campus do Gragoatá três contenedores da Clin, com capacidade de 240 litros cada. Na Reitoria, a Companhia colocou cinco equipamentos destinados especificamente à coleta seletiva.