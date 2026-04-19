Niterói: Nudec Mulheres passa a integrar a rede de Núcleos de Defesa Civil da cidade, que já conta com mais de 3 mil voluntários distribuídos em 153 núcleos - Divulgação

Niterói: Nudec Mulheres passa a integrar a rede de Núcleos de Defesa Civil da cidade, que já conta com mais de 3 mil voluntários distribuídos em 153 núcleosDivulgação

Publicado 19/04/2026 06:09

Niterói - Mulheres de comunidades de Niterói começaram a participar do Nudec Mulheres, núcleo criado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, para capacitar, de forma teórica e prática, moradoras da cidade a agir em situações de emergência dentro de casa ou em suas comunidades.



A formação inclui treinamentos de primeiros socorros e simulações de acidentes domésticos como o que fazer com o botijão de gás em várias situações, com foco em respostas rápidas e seguras. A iniciativa ganha ainda mais relevância diante dos números. Em 2024, o Brasil registrou 1.933 internações de crianças de até 14 anos por acidentes domésticos, além de 1.548 mortes. No mundo, esse tipo de ocorrência provoca cerca de 950 mil mortes por ano: os dados reforçam a importância da prevenção e do acesso à informação. Durante as aulas, as participantes são treinadas para agir em situações como vazamento de botijão de gás, explosão de panela de pressão, queimaduras e engasgo de crianças.

O secretário municipal de Defesa Civil, Walace Medeiros, reforça o papel estratégico dos voluntários. “A Prefeitura de Niterói segue um trabalho contínuo de resiliência, que não se limita a deslizamentos ou grandes desastres, mas também alcança o dia a dia das pessoas, como os primeiros socorros. Nem sempre o poder público é o primeiro a chegar, e é nesse momento que os voluntários fazem a diferença. Eles já estão inseridos nas comunidades e conseguem iniciar o atendimento, salvar vidas e reduzir riscos. Com 70% dos nossos voluntários sendo mulheres, é natural e necessário fortalecer esse protagonismo com o Nudec Mulheres”, afirmou Walace Medeiros.

O Nudec Mulheres passa a integrar a rede de Núcleos de Defesa Civil da cidade, que já conta com mais de 3 mil voluntários distribuídos em 153 núcleos. Cerca de 70% desse efetivo é formado por mulheres, o que motivou a criação de uma turma exclusiva. A agente da Defesa Civil Stephanie Andrade destaca que informação correta pode ser decisiva em situações de risco. “É fundamental ficar atento aos sinais e saber como agir desde o primeiro momento. Muitas vezes, atitudes simples garantem tempo suficiente para acionar o Corpo de Bombeiros e evitar que a situação se agrave. Também é importante desmistificar o botijão de gás. Ele não explode sozinho, mas o manuseio inadequado pode gerar acidentes graves”, explicou a agente.



Mais do que um curso, a iniciativa consolida uma estratégia de prevenção baseada na proximidade com a população, transformando moradores em agentes ativos de proteção dentro das próprias comunidades. Laiane Souza participou do curso e reforçou que o mais importante é ter segurança. “Faço parte do Nudec e agora faço parte do Nudec Mulheres para aprender cada vez mais a ter segurança quando acontecer alguma coisa com o botijão. O curso é muito importante para termos segurança em casa e também para ajudarmos os vizinhos em caso de necessidade”, disse Laiane.



O que fazer e o que não fazer em caso de vazamento de gás:

O que fazer: Feche imediatamente o registro de gás; Abra portas e janelas para ventilar o ambiente; Saia da residência e permaneça em local seguro.



Em caso de vazamento com fogo: Se for seguro, tente fechar o registro; Retire o botijão da residência, apenas se não houver risco; Se o fogo estiver na mangueira, tente removê-la com cuidado; Caso não seja possível agir, acione o Corpo de Bombeiros.

O que não fazer quando chegar em casa e sentir cheiro de gás: Não acenda luzes nem utilize aparelhos elétricos; Não use celular dentro do ambiente com vazamento; Não entre com sapatos. Pode ter uma pedra ou algo parecido que pode gerar faíscas; Não jogue água no fogo; Não introduza objetos no registro de gás; Não improvise soluções arriscadas.



Outras orientações importantes: O botijão de gás não explode sozinho, mas pode apresentar falhas na válvula; Se houver fogo, tente abafá-lo com pano molhado encharcado apenas se for seguro; Utilize objetos como cabo de vassoura para fechar o registro, se necessário; Verifique regularmente a validade da mangueira e do regulador; Em caso de vazamento, desligue o disjuntor geral da residência.

Com investimento de mais de R$ 1,7 bilhão nos últimos 13 anos em ações de prevenção e resiliência, Niterói se consolidou como referência nacional em gestão de riscos, ampliando sua atuação para além dos grandes eventos climáticos e fortalecendo a cultura de prevenção dentro das casas — onde, muitas vezes, o perigo começa de forma silenciosa.



