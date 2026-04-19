Niterói: Projetos Educacionais Instituintes vão dialogar com o campo das ciências, em articulação com o programa Mais Ciência na Escola e com a política Uma Rede Inteira pela Alfabetização e Inclusão - Divulgação

Niterói: Projetos Educacionais Instituintes vão dialogar com o campo das ciências, em articulação com o programa Mais Ciência na Escola e com a política Uma Rede Inteira pela Alfabetização e InclusãoDivulgação

Publicado 19/04/2026 06:03

Niterói - Em um ano marcado pela realização do Congresso Anual da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência (SBPC) em Niterói, a ciência será o eixo estruturante dos Projetos Educacionais Instituintes em 2026. A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Municipal de Educação, lançou o novo edital da iniciativa, que apoia propostas pedagógicas inovadoras que contribuam para o fortalecimento do trabalho em sala de aula. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelas unidades da Rede Municipal de Educação até o dia 24 de abril.

Os Projetos Instituintes têm como objetivos apoiar e fomentar propostas pedagógicas inovadoras desenvolvidas nas escolas, valorizando a autoria de professores e estudantes e fortalecendo os Projetos Político-Pedagógicos das unidades. A iniciativa contribui para uma educação mais criativa, inclusiva e conectada com os desafios do presente.

Nesta edição, os Projetos Educacionais Instituintes vão dialogar com o campo das ciências, em articulação com o programa Mais Ciência na Escola e com a política Uma Rede Inteira pela Alfabetização e Inclusão, prevendo a participação em eventos como a reunião anual da SBPC em julho, a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia em setembro, e a 12ª Mostra de Projetos no Museu Janete Costa em novembro.

Seleção e avaliação - O edital prevê a seleção de projetos elaborados pelas unidades escolares, que deverão apresentar propostas alinhadas ao tema da ciência, com foco na investigação, experimentação e resolução de problemas. As iniciativas selecionadas receberão apoio técnico e pedagógico da Secretaria, além de recursos para a execução ao longo do ano letivo.

A avaliação das propostas levará em consideração critérios como relevância pedagógica, alinhamento ao currículo, potencial de impacto na aprendizagem, participação dos estudantes e viabilidade de execução. Os projetos aprovados serão acompanhados durante todo o processo de desenvolvimento e deverão apresentar seus resultados em momentos de culminância ao longo do ano.

O objetivo é fazer com que as crianças e estudantes questionem, analisem, investiguem e apliquem saberes relacionados à realidade em que vivem, fortalecendo o pensamento científico desde os primeiros anos da escolarização. Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, a iniciativa reafirma o compromisso da rede com uma educação pública de qualidade e conectada com o futuro.

“A gente está dando um passo importante ao integrar os Projetos Instituintes ao programa Mais Ciência na Escola, fortalecendo uma política que leva a cultura científica para dentro do cotidiano das nossas unidades. Não é só sobre ensinar ciência, é sobre formar estudantes curiosos, críticos e capazes de investigar o mundo”, destacou Bira Marques.