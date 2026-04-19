Niterói: almoço executivo no Buteco do David Brazil faz sucesso no Mercado Municipal de Niterói - Divulgação

Niterói: almoço executivo no Buteco do David Brazil faz sucesso no Mercado Municipal de NiteróiDivulgação

Publicado 19/04/2026 10:55

Niterói - Uma das atrações do Mercado Municipal de Niterói é o Buteco do David Brazil. Com uma estátua do artista na porta de entrada, costuma atrair clientes e curiosos pela trajetória dele, que é apresentador de TV, promoter e humorista.

O espaço é conhecido por seu ambiente descontraído, música ao vivo (sertanejo, pagode e forró) e cardápio focado em comida de boteco e carnes na brasa.

David Brazil cedeu para exposição suas camisas autografadas por ídolos do futebol, que podem ser vistas nas paredes do espaço. Com forte presença online, ele acumula milhões de seguidores no Instagram, faz presenças VIP, publicidades e continua como comunicador na rádio FM O Dia.

A proposta atual, sob nova direção, é reposicionar a casa como ponto de encontro para almoço, happy hour e programação musical, apostando em preços acessíveis e ambiente familiar.

O Buteco do David Brazil é amplo, climatizado e conta com telão, bar completo e área kids gratuita. A programação musical acontece de quinta a sábado, das 20h às 23h, com sertanejo e forró às quintas, pagode às sextas e sertanejo raiz aos sábados.

Entre os destaques do cardápio está o almoço executivo, servido de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h. À noite, o rodízio de petiscos é servido diariamente das 19h às 22h, com 18 opções de pratos e sobremesa inclusa. A casa funciona diariamente das 11h às 23h e oferece serviço de delivery das 10h às 22h.

Serviço

Buteco David Brazil

Mercado Municipal de Niterói – 2º piso

Av. Feliciano Sodré, 488 – Centro – Niterói

Informações: (21) 99896-9503

Instagram: @butecodavidbrazil