Niterói: almoço executivo no Buteco do David Brazil faz sucesso no Mercado Municipal de NiteróiDivulgação
Mercado Municipal de Niterói – 2º piso
Av. Feliciano Sodré, 488 – Centro – Niterói
Informações: (21) 99896-9503
Instagram: @butecodavidbrazil
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Niterói: almoço executivo no Buteco do David Brazil faz sucesso no Mercado Municipal de NiteróiDivulgação
Buteco do David Brazil é atração no Mercado Municipal
Clientes costumam tirar fotos com a estátua do artista, na entrada do espaço
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