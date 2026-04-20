Niterói: o festival apresenta 14 filmes inéditos e reconhecidos nos principais festivais internacionaisAlex Ramos
Em 2026, o festival apresenta 14 filmes inéditos e reconhecidos nos principais festivais internacionais: são cinco produções da França; três da Alemanha; três da Itália, uma da Espanha, uma da Suíça e uma da Polônia.
“Vamos receber a segunda edição do Festival de Cinema Europeu Imovision. No ano passado, o evento foi um sucesso, e este ano não será diferente. Niterói tem se consolidado como uma das principais referências culturais do Brasil. Receber este evento reforça a vocação da nossa cidade para a arte. É um orgulho ver Niterói no roteiro internacional do cinema e promover esse intercâmbio cultural com grandes produções europeias”, destaca o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.
A programação do Festival de Cinema Europeu Imovision inclui sessões seguidas de debate com os artistas internacionais. Na quinta-feira (23), data de início do festival, o Reserva Cultural de Niterói terá uma sessão especial de “E Seus Filhos Depois Deles”, às 13h, que ao final contará com debate com os diretores franceses Ludovic & Zoran Boukherma.
Na mesma data, às 17h, o prestigiado diretor espanhol Julio Medem participa de debate com o público após a exibição de seu novo filme, “Oito Décadas de Amor”. Em seguida, às 20h30, a atriz italiana Barbara Ronchi apresenta a sessão e participa do debate de “Diva Futura”. Na sexta (24), às 13h, “Beladona” terá exibição seguida de debate com a diretora lituana Alanté Kavaïté.
"O apoio a este festival é mais uma iniciativa do Niterói Audiovisual, um programa estratégico para impulsionar este mercado, gerar negócios e empregos em toda a cadeia produtiva do setor. O impacto na cultura se reverbera em setores como turismo e serviços, também muito importantes para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade", disse o secretário de Economia Criativa e Ações Estratégicas, André Diniz.
“Ao apoiar o Festival de Cinema Europeu Imovision, a gestão pública municipal, por meio tambémda Fundação de Arte de Niterói, reforça seu compromisso com a diversidade artística e cultural para a população. Essa é uma oportunidade para o público ter acesso a filmes premiados e produções que normalmente não chegam ao circuito comercial, ampliando o contato com diferentes histórias e culturas”, avalia Micaela Costa, presidenta da Fundação de Arte de Niterói.
Os filmes que serão exibidos na segunda edição do Festival de Cinema Europeu Imovision, no Reserva Cultural, são os seguintes:
'As Cores do Tempo' (Colours of Time), de Cédric Klapisch (França)
'O Grande Arco de Paris' (The Great Arch), de Stéphane Demoustier (França)
'E Seus Filhos Depois Deles' (And Their Children After Then), de Ludovic & Zoran Boukherma (França)
'Beladona' (Beladonne), de Alanté Kavaïté (França)
'A Divina Sarah Bernhardt' (Sarah Bernhardt, La Divine), de Guillaume Nicloux (França)
'Mirrors No. 3' (Miroirs No. 3), de Christian Petzold (Alemanha)
'Amiga Silenciosa' (Silent Friend), de Ildikó Enyedi (Alemanha)
'Uma Infância Alemã' (Amrum), de Fatih Akin (Alemanha)
'Querendo ou Não' (Damned If You Do, Damned If You Don’t), de Gianni Di Gregorio (Itália)
'Diva Futura', de Giulia Louise Steigerwalt (Itália)
'5 Segundos' (Five Seconds), de Paolo Virzì (Itália)
'Oito Décadas de Amor' (8), de Julio Medem (Espanha)
‘Erupcja’, de Pete Ohs (Polônia)
'Rebelião Silenciosa' (Silent Rebellion), de Marie-Elsa Sgualdo (Suíça)
A programação completa está no site: https://www.reservacultural.com.br/niteroi/
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