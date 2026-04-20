Niterói: investimento total no Parque Poliesportivo da Concha Acústica é de R$ 97,6 milhões e inclui intervenções de paisagismo e a criação de bosques distribuídos pela áreaLucas Benevides
Prefeito Rodrigo Neves vistoria obra da Arena Niterói, que está na reta final
Local terá eventos esportivos nacionais e internacionais, e grandes shows musicais
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Nova rotatória no Maravista vai organizar trânsito e aumentar a segurança viária
Mudanças no cruzamento visam melhorar a organização do fluxo, com mais proteção para motoristas, ciclistas e pedestres
Buteco do David Brazil é atração no Mercado Municipal
Clientes costumam tirar fotos com a estátua do artista, na entrada do espaço
Recanto das Pedras oferece sabor, alegria e natureza
Quiosque número um de Camboinhas revela a luta da mulher empoderada, na figura de sua proprietária, Marinete Pimentel
Clin realiza palestra sobre coleta seletiva na Faculdade de Nutrição da UFF
Parceria entre Clin e UFF amplia ações de coleta seletiva e alcança Restaurante Universitário no Gragoatá, que faz cerca de 8.500 refeições diárias
Cidade inicia capacitação de mulheres para ação em acidentes domésticos e reforça rede de prevenção
Primeira turma do Nudec Mulheres reúne voluntárias para treinamento prático em primeiros socorros e situações extremas para que possam agir rapidamente
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