Niterói: investimento total no Parque Poliesportivo da Concha Acústica é de R$ 97,6 milhões e inclui intervenções de paisagismo e a criação de bosques distribuídos pela área - Lucas Benevides

Niterói: investimento total no Parque Poliesportivo da Concha Acústica é de R$ 97,6 milhões e inclui intervenções de paisagismo e a criação de bosques distribuídos pela áreaLucas Benevides

Publicado 20/04/2026 17:57

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, realizou, nesta segunda-feira (20), uma vistoria à primeira arena indoor de Niterói. Na reta final de obras, a Arena Niterói já tem cobertura pronta, quadra instalada e parte dos assentos nas arquibancadas. Durante a visita, o prefeito esteve acompanhado do secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, e da equipe responsável pelas obras.

O projeto na região central da cidade é executado pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION). A nova arena será um espaço multifuncional voltado para competições esportivas, grandes shows, eventos culturais e atividades nacionais e internacionais, contribuindo também para a revitalização do centro da cidade.

Durante a vistoria, o prefeito comentou o avanço das obras e falou da expectativa para a inauguração.

“Arena Niterói na reta final. A gente começou a construir em janeiro de 2025. Ela está praticamente pronta e teremos aqui eventos nacionais, internacionais, de música, de cultura e de esporte, ajudando na revitalização do centro e trazendo uma opção de entretenimento. Vai ser a primeira arena indoor do lado de cá da Baía de Guanabara, com estrutura de primeiro mundo. Vamos informar nas próximas semanas quando vai ser a inauguração. Vamos em frente que é tempo de avançar”, afirmou Rodrigo Neves.

Na parte externa da arena, avançam a fixação de brises (elementos arquitetônicos instalados em fachadas para bloquear a luz solar direta) e vidros, a colocação de esquadrias e a finalização da área de passeio no entorno. Além disso, as obras de reforma do palco da antiga Concha Acústica foram concluídas, incluindo as salas administrativas, deixando o espaço preparado para receber shows e eventos. Outro equipamento já finalizado é o vestiário, localizado atrás do campo de futebol com grama sintética.

O investimento total no Parque Poliesportivo da Concha Acústica é de R$ 97,6 milhões e inclui intervenções de paisagismo e a criação de bosques distribuídos pela área.

Na primeira fase do projeto, entregue em 2023, foram inaugurados o campo de futebol com grama sintética, uma quadra poliesportiva, além de quadras de tênis e de vôlei de praia, ampliando as opções de esporte e lazer para a população.